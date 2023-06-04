https://ria.ru/20230604/vengriya-1876078213.html

Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру

Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру - РИА Новости, 04.06.2023

Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру

Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:39

2023-06-04T14:39

2023-06-04T15:31

в мире

венгрия

республика крым

украина

россия

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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской территории. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом начать мирные переговоры по Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. В МИД Украины заявили, что Киев выразил Будапешту официальный демарш. В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*, в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html

венгрия

республика крым

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, республика крым, украина, россия