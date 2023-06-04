https://ria.ru/20230604/vengriya-1876078213.html
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру - РИА Новости, 04.06.2023
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру
Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:39
2023-06-04T14:39
2023-06-04T15:31
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венгрия
республика крым
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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской территории. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом начать мирные переговоры по Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. В МИД Украины заявили, что Киев выразил Будапешту официальный демарш. В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*, в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875704765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, венгрия, республика крым, украина, россия
В мире, Венгрия, Республика Крым, Украина, Россия
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру
Правительство Венгрии обновило ролик с призывами к миру, отнеся Крым к Украине
БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской территории.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом начать мирные переговоры по Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. В МИД Украины заявили, что Киев
выразил Будапешту
официальный демарш.
В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*, в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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