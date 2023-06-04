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Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру - РИА Новости, 04.06.2023
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14:39 04.06.2023 (обновлено: 15:31 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/vengriya-1876078213.html
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру - РИА Новости, 04.06.2023
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру
Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:39
2023-06-04T15:31
в мире
венгрия
республика крым
украина
россия
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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской территории. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом начать мирные переговоры по Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. В МИД Украины заявили, что Киев выразил Будапешту официальный демарш. В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*, в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, венгрия, республика крым, украина, россия
В мире, Венгрия, Республика Крым, Украина, Россия
Власти Венгрии отнесли Крым к Украине в новом ролике с призывами к миру

Правительство Венгрии обновило ролик с призывами к миру, отнеся Крым к Украине

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Будапешт. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 июн - РИА Новости. Правительство Венгрии заново опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию на Украине, заменив кадр с картой и отнеся Крым к украинской территории.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом начать мирные переговоры по Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. В МИД Украины заявили, что Киев выразил Будапешту официальный демарш.
В новой версии видео, опубликованной на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*, в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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