https://ria.ru/20230604/uregulirovanie-1876027783.html

Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной

Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной - РИА Новости, 04.06.2023

Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной

Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T05:48

2023-06-04T05:48

2023-06-04T13:20

украина

херсонская область

россия

владимир зеленский

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов."Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая формула мира — юридически ничтожна", — сказал Сальдо.По его словам, о мире можно говорить после того, как разгромят "вооруженные формирования киевского режима", а территорию Украины очистят от "бандеровщины и неонацистов"."А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", — добавил врио губернатора. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875953395.html

https://ria.ru/20230602/zelenskiy-1875689757.html

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россия

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украина, херсонская область , россия, владимир зеленский, владимир сальдо