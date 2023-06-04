https://ria.ru/20230604/uregulirovanie-1876027783.html
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной - РИА Новости, 04.06.2023
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной
Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T05:48
2023-06-04T05:48
2023-06-04T13:20
украина
херсонская область
россия
владимир зеленский
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:127:3194:1924_1920x0_80_0_0_f9146674149b13d9aa957dc7b5db3b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов."Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая формула мира — юридически ничтожна", — сказал Сальдо.По его словам, о мире можно говорить после того, как разгромят "вооруженные формирования киевского режима", а территорию Украины очистят от "бандеровщины и неонацистов"."А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", — добавил врио губернатора. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875953395.html
https://ria.ru/20230602/zelenskiy-1875689757.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876048464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_223ae8c8c636edd353dfa5a3d7324696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , россия, владимир зеленский, владимир сальдо
Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов.
Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном "формулу мира"
"Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая формула мира — юридически ничтожна", — сказал Сальдо.
По его словам, о мире можно говорить после того, как разгромят "вооруженные формирования киевского режима", а территорию Украины очистят от "бандеровщины и неонацистов".
"А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", — добавил врио губернатора.
Херсонская область вошла в состав России
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под Украиной.
В Госдуме назвали "формулу мира" Зеленского утопией