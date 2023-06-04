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Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной - РИА Новости, 04.06.2023
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05:48 04.06.2023 (обновлено: 13:20 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/uregulirovanie-1876027783.html
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной - РИА Новости, 04.06.2023
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной
Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T05:48
2023-06-04T13:20
украина
херсонская область
россия
владимир зеленский
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов."Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая формула мира — юридически ничтожна", — сказал Сальдо.По его словам, о мире можно говорить после того, как разгромят "вооруженные формирования киевского режима", а территорию Украины очистят от "бандеровщины и неонацистов"."А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", — добавил врио губернатора. Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875953395.html
https://ria.ru/20230602/zelenskiy-1875689757.html
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украина, херсонская область , россия, владимир зеленский, владимир сальдо
Украина, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Владимир Сальдо
Сальдо назвал "формулу мира" Зеленского юридически ничтожной

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: "формула мира" Зеленского юридически ничтожна

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Так называемая формула мира Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине юридически ничтожна, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности страны и создание международного механизма для возмещения Киеву убытков от боевых действий за счет российских активов.
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"Хотелки Зеленского для нас совершенно неприемлемы, а его так называемая формула мира — юридически ничтожна", — сказал Сальдо.
По его словам, о мире можно говорить после того, как разгромят "вооруженные формирования киевского режима", а территорию Украины очистят от "бандеровщины и неонацистов".
"А сам Зеленский и его камарилья пойдут под показательный трибунал — чтобы уже навсегда по всему миру отбить охоту возрождать нацистскую идеологию", — добавил врио губернатора.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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УкраинаХерсонская областьРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Сальдо
 
 
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