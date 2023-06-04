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В Киевской области раскольники не пустили прихожан УПЦ в храм - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
16:44 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/upts-1876093001.html
В Киевской области раскольники не пустили прихожан УПЦ в храм
В Киевской области раскольники не пустили прихожан УПЦ в храм - РИА Новости, 04.06.2023
В Киевской области раскольники не пустили прихожан УПЦ в храм
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не пустили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в воскресенье в праздник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:44
2023-06-04T16:44
религия
украина
киевская область
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не пустили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в воскресенье в праздник Святой Троицы на службу в храм в Киевской области, сообщает союз православных журналистов. "На Троицкую субботу и день Пятидесятницы, 3 и 4 июня 2023 года, более ста прихожан Троицкой общины Переяслава вынуждены были молиться в частном доме священника. Представители ПЦУ повесили свои замки на их храм и поставили "охранять" его людей с автоматами. Руководит процессом капеллан ПЦУ из Закарпатья по имени Ведьмак, он же "иеромонах" Софроний, он же Анатолий Бортничук", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов. Уточняется, что люди в форме повесили замки с цепями на воротах храма. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, вынуждены были перелезать через ограждение, автоматчики при этом громко смеялись. Верующие сняли замки с ворот и зашли на территорию, чтобы провести богослужения в доме у настоятеля. Но сам храм остался закрытым. "Иеромонах" Софроний из ПЦУ предупредил прихожан: "Если будете срывать мои замки на моем храме – получите пять лет тюрьмы", также он сообщил, что со вторника ситуация для общины УПЦ ухудшится, пишут в православном союзе журналистов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230604/khram-1876085437.html
https://ria.ru/20230601/ukraina-1875597504.html
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украина, киевская область, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Украина, Киевская область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
В Киевской области раскольники не пустили прихожан УПЦ в храм

Сторонники ПЦУ в Киевской области не пустили прихожан в храм на молебен в праздник Троицы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПодсвечник в храме в праздник Святой Троицы
Подсвечник в храме в праздник Святой Троицы - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Подсвечник в храме в праздник Святой Троицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) не пустили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в воскресенье в праздник Святой Троицы на службу в храм в Киевской области, сообщает союз православных журналистов.
«
"На Троицкую субботу и день Пятидесятницы, 3 и 4 июня 2023 года, более ста прихожан Троицкой общины Переяслава вынуждены были молиться в частном доме священника. Представители ПЦУ повесили свои замки на их храм и поставили "охранять" его людей с автоматами. Руководит процессом капеллан ПЦУ из Закарпатья по имени Ведьмак, он же "иеромонах" Софроний, он же Анатолий Бортничук", - говорится в сообщении на сайте союза журналистов.
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Прихожане храма в Киевской области отказались переходить в ПЦУ
Вчера, 15:38
Уточняется, что люди в форме повесили замки с цепями на воротах храма. Пожилые прихожане, чтобы попасть на богослужение, вынуждены были перелезать через ограждение, автоматчики при этом громко смеялись.
Верующие сняли замки с ворот и зашли на территорию, чтобы провести богослужения в доме у настоятеля. Но сам храм остался закрытым. "Иеромонах" Софроний из ПЦУ предупредил прихожан: "Если будете срывать мои замки на моем храме – получите пять лет тюрьмы", также он сообщил, что со вторника ситуация для общины УПЦ ухудшится, пишут в православном союзе журналистов.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Свято-Успенская Почаевская лавра - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
ПЦУ намерена проводить службы в Почаевской лавре на украинском языке
1 июня, 16:50
 
РелигияУкраинаКиевская областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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