https://ria.ru/20230604/unichtozhenie-1876044383.html

"Нет будущего". В Италии рассказали, что приведет Украину к уничтожению

"Нет будущего". В Италии рассказали, что приведет Украину к уничтожению - РИА Новости, 04.06.2023

"Нет будущего". В Италии рассказали, что приведет Украину к уничтожению

Украина будет уничтожена долговыми обязательствами перед Соединенными Штатами и Евросоюзом, заявил экономист Джулио Палермо в интервью итальянскому изданию... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:59

2023-06-04T09:59

2023-06-04T13:32

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италия

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Украина будет уничтожена долговыми обязательствами перед Соединенными Штатами и Евросоюзом, заявил экономист Джулио Палермо в интервью итальянскому изданию l'Antidiplomatico."Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", — говорится в материале.США используют Украину в качестве инструмента для борьбы с Россией и разрыва ее связей с ЕС, что лишь ослабляет восточноевропейскую страну в этом безжалостном процессе и усугубляет ее зависимость от западной военной и финансовой поддержки, утверждает эксперт.Это западное "спасение" станет для Украины верной гибелью, поскольку страна держится на плаву за счет международных кредитов, не имея никаких шансов их погасить, подчеркнул Палермо. Украинцы, которые смогут пережить конфликт, будут уничтожены в мирное время долговыми обязательствами перед Штатами и ЕС, посетовал экономист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html

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в мире, украина, сша, италия, евросоюз