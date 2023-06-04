Экономист Палермо: Украина будет уничтожена долговыми обязательствами перед США и ЕС
"Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", — говорится в материале.
"Спустя год после начала конфликта на Украине экономическая и военная ситуация в стране стала отчаянной. У Украины нет будущего", — говорится в материале.
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