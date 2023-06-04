https://ria.ru/20230604/ukraina-1876067701.html

В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике

В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике - РИА Новости, 04.06.2023

В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике

Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:13

2023-06-04T13:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в видеокомментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина."Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - сказал он.Во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, рассказал Песков."Получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и главы регионов - Москва и Подмосковье (докладывали - ред.). Это были постоянные доклады, поскольку информация постоянно обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего", - уточнил он."Президент такой страны как Российская Федерация фактически круглые сутки на посту", - добавил Песков.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

https://ria.ru/20230601/makron-1875514004.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков