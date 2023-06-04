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В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 04.06.2023 (обновлено: 13:36 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/ukraina-1876067701.html
В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике
В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике - РИА Новости, 04.06.2023
В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике
Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:13
2023-06-04T13:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в видеокомментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина."Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - сказал он.Во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, рассказал Песков."Получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и главы регионов - Москва и Подмосковье (докладывали - ред.). Это были постоянные доклады, поскольку информация постоянно обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего", - уточнил он."Президент такой страны как Российская Федерация фактически круглые сутки на посту", - добавил Песков.По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, сколько времени уделяет Путин украинской проблематике

Песков: Путин уделяет Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уделяет украинской проблематике столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в в видеокомментарии для программы "Москва. Кремль. Путин", которое опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
"Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство", - сказал он.
Во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье постоянно получал доклады, рассказал Песков.
"Получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и главы регионов - Москва и Подмосковье (докладывали - ред.). Это были постоянные доклады, поскольку информация постоянно обновлялась очень быстро, это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего", - уточнил он.
"Президент такой страны как Российская Федерация фактически круглые сутки на посту", - добавил Песков.
По данным Минобороны РФ, во вторник утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
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