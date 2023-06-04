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Газета рассказала о новом главе МИД Турции - РИА Новости, 04.06.2023
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11:26 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876054016.html
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
Газета рассказала о новом главе МИД Турции - РИА Новости, 04.06.2023
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
Хакан Фидан вошел в историю Турции как первый чиновник, назначенный главой дипломатии страны с поста руководителя Национальной разведывательной организации... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:26
2023-06-04T11:26
в мире
турция
ливия
сирия
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
мевлют чавушоглу
массачусетский технологический институт
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АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Хакан Фидан вошел в историю Турции как первый чиновник, назначенный главой дипломатии страны с поста руководителя Национальной разведывательной организации (MİT), пишет газета Cumhuriyet, вспоминая о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган называл нового министра своим "хранителем секретов". Эрдоган в субботу огласил список своего нового кабинета министров, в котором было и имя Фидана в качестве главы МИД Турции. "Несомненно, одним из самых ярких назначений нового кабинета президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало назначение Хакана Фидана, который в течение 13 лет занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MIT), в министерство иностранных дел. Хакан Фидан вошел в историю как первый чиновник, назначенный главой турецкой дипломатии с поста главы MİT. Считается, что Эрдоган назначил Фидана, которого он называл "мой хранитель секретов", главой турецкой дипломатии в качестве награды за превращение MİT в организацию, играющую активную роль во всех региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа", - пишет издание. Фидан после окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд (США), получил степень доктора в Университете Билькента. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. С 2003 по 2007 год возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В ноябре 2007 года он был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. С 2010 года Фидан занимал пост главы турецкой разведки. Имеет академические работы по международной безопасности, международному развитию и внешней политике Турции. Пост главы МИД Турции с 2014 года занимал Мевлют Чавушоглу, который ныне был избран депутатом Великого национального собрания от провинции Анталья, где он родился.
https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876007959.html
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в мире, турция, ливия, сирия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, мевлют чавушоглу, массачусетский технологический институт, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Ливия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Мевлют Чавушоглу, Массачусетский технологический институт, Президентские выборы в Турции
Газета рассказала о новом главе МИД Турции

Cumhuriyet о новом главе МИД Турции: Эрдоган назначил министром "хранителя секретов"

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принятия присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Хакан Фидан вошел в историю Турции как первый чиновник, назначенный главой дипломатии страны с поста руководителя Национальной разведывательной организации (MİT), пишет газета Cumhuriyet, вспоминая о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган называл нового министра своим "хранителем секретов".
Эрдоган в субботу огласил список своего нового кабинета министров, в котором было и имя Фидана в качестве главы МИД Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в парламенте Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Эрдоган назначил нового главу МИД Турции
3 июня, 22:19
"Несомненно, одним из самых ярких назначений нового кабинета президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало назначение Хакана Фидана, который в течение 13 лет занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MIT), в министерство иностранных дел. Хакан Фидан вошел в историю как первый чиновник, назначенный главой турецкой дипломатии с поста главы MİT. Считается, что Эрдоган назначил Фидана, которого он называл "мой хранитель секретов", главой турецкой дипломатии в качестве награды за превращение MİT в организацию, играющую активную роль во всех региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа", - пишет издание.
Фидан после окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд (США), получил степень доктора в Университете Билькента. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. С 2003 по 2007 год возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В ноябре 2007 года он был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. С 2010 года Фидан занимал пост главы турецкой разведки. Имеет академические работы по международной безопасности, международному развитию и внешней политике Турции.
Пост главы МИД Турции с 2014 года занимал Мевлют Чавушоглу, который ныне был избран депутатом Великого национального собрания от провинции Анталья, где он родился.
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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В миреТурцияЛивияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданМевлют ЧавушоглуМассачусетский технологический институтПрезидентские выборы в Турции
 
 
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