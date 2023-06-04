https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876054016.html
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
Газета рассказала о новом главе МИД Турции - РИА Новости, 04.06.2023
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
Хакан Фидан вошел в историю Турции как первый чиновник, назначенный главой дипломатии страны с поста руководителя Национальной разведывательной организации... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:26
2023-06-04T11:26
2023-06-04T11:26
в мире
турция
ливия
сирия
реджеп тайип эрдоган
хакан фидан
мевлют чавушоглу
массачусетский технологический институт
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АНКАРА, 4 июн - РИА Новости. Хакан Фидан вошел в историю Турции как первый чиновник, назначенный главой дипломатии страны с поста руководителя Национальной разведывательной организации (MİT), пишет газета Cumhuriyet, вспоминая о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган называл нового министра своим "хранителем секретов". Эрдоган в субботу огласил список своего нового кабинета министров, в котором было и имя Фидана в качестве главы МИД Турции. "Несомненно, одним из самых ярких назначений нового кабинета президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало назначение Хакана Фидана, который в течение 13 лет занимал пост главы Национальной разведывательной организации (MIT), в министерство иностранных дел. Хакан Фидан вошел в историю как первый чиновник, назначенный главой турецкой дипломатии с поста главы MİT. Считается, что Эрдоган назначил Фидана, которого он называл "мой хранитель секретов", главой турецкой дипломатии в качестве награды за превращение MİT в организацию, играющую активную роль во всех региональных процессах от Ливии до Сирии, от Украины до Кавказа", - пишет издание. Фидан после окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд (США), получил степень доктора в Университете Билькента. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. С 2003 по 2007 год возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В ноябре 2007 года он был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. С 2010 года Фидан занимал пост главы турецкой разведки. Имеет академические работы по международной безопасности, международному развитию и внешней политике Турции. Пост главы МИД Турции с 2014 года занимал Мевлют Чавушоглу, который ныне был избран депутатом Великого национального собрания от провинции Анталья, где он родился.
https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876007959.html
https://ria.ru/20230601/erdogan-1875620717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, ливия, сирия, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, мевлют чавушоглу, массачусетский технологический институт, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Ливия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, Мевлют Чавушоглу, Массачусетский технологический институт, Президентские выборы в Турции
Газета рассказала о новом главе МИД Турции
Cumhuriyet о новом главе МИД Турции: Эрдоган назначил министром "хранителя секретов"