https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876037831.html

Эксперт ожидает усиления сотрудничества Анкары с Москвой

Эксперт ожидает усиления сотрудничества Анкары с Москвой - РИА Новости, 04.06.2023

Эксперт ожидает усиления сотрудничества Анкары с Москвой

Никаких негативных изменений в отношениях Турции с Россией в связи с новым турецким правительством и сменой главы МИД ожидать не стоит, наоборот, ожидаются... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T09:11

2023-06-04T09:11

2023-06-04T09:11

в мире

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хакан фидан

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СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Никаких негативных изменений в отношениях Турции с Россией в связи с новым турецким правительством и сменой главы МИД ожидать не стоит, наоборот, ожидаются новые перспективы в расширении сотрудничества, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором почти не осталось министров из прежнего состава. Новым главой МИД Турции назначен 55-летний Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT). Фидан сменил на этом посту Мевлюта Чавушоглу, который был министром более 9 лет, а ныне избран депутатом от провинции Анталья, где он родился. Ранее в интервью турецким СМИ Чавушоглу заявлял, что самым сложным периодом в его карьере была ситуация с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, когда в тот же день он прибывал с визитом в Москву. "Фидан возглавлял разведку уже немало времени и является доминирующим лицом в отношениях между Турцией и РФ, а также Турцией и Сирией. Он присутствовал на всех встречах Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с российскими чиновниками. Напомню, что несколько лет назад Путин принимал делегацию в составе Фидана, Чавушоглу и (экс-главы минобороны Хулуси) Акара, поэтому он (новый глава МИД Турции – ред.) хорошо знаком и Путину, и российским чиновникам", - сказал Сезер. Помимо этого, Фидан один из тех, кто уже долгое время руководит диалогом с сирийской разведкой, в этой связи он управляет и сирийским досье, отметил турецкий политолог. "Я не ожидаю никаких изменений в политике Турции в отношениях с РФ из-за смены министра, так как эти отношения в первую очередь формируются между лидерами стран. Хакан Фидан входит в эту команду и является одним из самых близких и доверенных лиц Эрдогана, поэтому можно предположить, что политика в отношении РФ будет продолжена", - сказал собеседник агентства. Сезер отметил, что ожидается назначение официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына на должность главы MİT. "Калын также является членом команды, сформировавшей отношения с РФ, за предыдущие месяцы он провел несколько встреч в Кремле, его принимал Путин. Поэтому в связи со сменой правительства не стоит ожидать никаких негативных изменений, наоборот – может возникнуть более перспективное и широкое взаимодействие с РФ в том, что касается достижения мира в Сирии", - заявил эксперт.

https://ria.ru/20230603/slutskiy-1876013183.html

https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, россия, москва, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан