https://ria.ru/20230604/turtsiya-1876033187.html

Эрдоган объявил состав нового правительства

Эрдоган объявил состав нового правительства - РИА Новости, 04.06.2023

Эрдоган объявил состав нового правительства

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором почти не осталось министров РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:12

2023-06-04T08:12

2023-06-04T08:12

в мире

турция

сша

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

хакан фидан

мевлют чавушоглу

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_82a7484d64cb5c791da81be7b4a975c7.jpg

АНКАРА/СТАМБУЛ, 3 июн – РИА Новости. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл в ночь на воскресенье состав нового кабинета министров страны, в котором почти не осталось министров из прежнего состава, большинство обучались в США и Европе. Продолжим путьЭрдоган решил "продолжить путь" с главой минздрава 58-летним Фахреттином Коджа, возглавлявшим министерство с 2018 года. Министр продемонстрировал свои навыки при реагировании на пандемию коронавируса, а также после землетрясений 6 февраля, унесших жизни более 50 тысяч граждан страны. Свой пост также сохранил министр туризма и культуры 55-летний Мехмет Нури Эрсой. Ключевые постыВице-президентом Эрдоган назначил 56-летнего Джевдета Йылмаза, он возглавлял с 2020 года комитет по бюджету парламента Турции. Обучался в США, получив степень магистра международных отношений в Денверском университете, во времена парламентской формы правления занимался связями канцелярии премьер-министра с ЕС. Новым главой МИД Турции назначен 55-летний Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT). Фидан после окончания магистратуры в области управления и политологии в университете штата Мэриленд в США получил степень доктора в Университете Билькента. С 1986 по 2001 год служил унтер-офицером в турецкой армии. С 2003 по 2007 год возглавлял Турецкое агентство по сотрудничеству и координации. В ноябре 2007 года Фидан был назначен заместителем статс-секретаря в президиуме министров. С 2010 года занимает пост главы турецкой разведки. Принимал активное участие в переговорах по нормализации отношений Анкары и Дамаска в Сирии. Имеет академические работы по международной безопасности, международному развитию и внешней политике Турции. Фидан сменил на этом посту Мевлюта Чавушоглу, который был министром более 9 лет, а ныне избран депутатом от провинции Анталья, где он родился. Ранее в интервью турецким СМИ Чавушоглу заявлял, что самым сложным периодом в его карьере было убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, когда в тот же день он прибывал с визитом в Москву. Главой министерства финансов стал 48-летний Алпарслан Байрактар, ранее занимавший пост заместителя министра. С 2016 по 2018 год он отвечал за международные отношения в министерстве. Он окончил Стамбульский университет, также обучался в США в Fletcher School of Law and Diplomacy. Главой МВД Турции стал губернатор провинции Стамбул 54-летний Али Ерликая, занимавший данный пост с 2019 года. Он сменил на данном посту Сулеймана Сойлу, во время предвыборной кампании неоднократно критиковавшего США и их посла. В частности, ему принадлежит высказывание о том, что Вашингтон пытается создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. В ходе встречи с молодежью он заявлял, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа - "пешка" Штатов. Глава МВД также обвинил Вашингтон в попытках вмешаться в выборы в стране. Новым министром обороны Турции назначен 68-летний Яшар Гюлер, который с июля 2018 года занимал должность начальника Генерального штаба вооружённых сил. Новым министром финансов и казначейства Турции назначен 56-летний Мехмет Шимшек, ранее занимавший этот пост в 2009-2015 годах. Турецкие СМИ представляют Шимшека как одного из самых профессиональных экономистов в стране, ранее сообщалось, что он получил гарантии от турецкого лидера относительно управления Центробанком и процентными ставками. Турецкая валюта после переизбрания Эрдогана теряет в цене по отношению к доллару и, на данный момент, по информации Центробанка страны, торгуется на уровне 20,84. Правительство технократовМинистерство транспорта возглавит 57-летний Абдулкадир Уралоглу, возглавлявший с 2018 года Генеральный департамент автодорог. Новым министром торговли назначен 59-летний Омер Болат, обучавшийся в Нидерландах и ФРГ. Более 23 лет он является генеральным координатором концерна Albayrak Group, занимающегося строительством, а также владеющим рядом СМИ, в том числе газетой Yeni Şafak. Министерство промышленности и технологий возглавил 39-летний Мехмет Фатих Каджыр, занимавший пост заместителя министра. Главой минобразования стал 53-летний Юсуф Текин, пять лет бывший ректором университета AHBV в Анкаре. Главой министерства спорта и по делам молодежи стал 56-летний Осман Ашкын Бак, возглавлявший турецкую делегацию в парламентской ассамблее НАТО и получивший степень магистра в Великобритании. Министерство градостроительства и окружающей среды возглавил 66-летний Мехмет Озхасеки, уже занимавший этот пост с 2016 по 2018 год, министерство юстиции – 52-летний депутат парламента Йылмаз Тунч, министерство труда – 57-летний Ведат Ышыкхан. Министерство лесного и сельского хозяйства возглавил 54-летний Ибрагим Юмаклы, занимавший пост замглавы ведомства. Юмаклы возглавлял турецкое подразделение катарского телеканала Al-Jazeera, а также работал в госагентстве Anadolu. Единственной женщиной в кабмине стала глава министерства по делам семьи Махинур Гёкташ: 40-летняя уроженка Бельгии более 10 лет была послом в этой стране, а с 2020 года возглавляла посольство Турции в Алжире.

https://ria.ru/20230603/naznachenie-1876010362.html

https://ria.ru/20230603/vitse-prezident-1876009611.html

https://ria.ru/20230603/erdogan-1875955748.html

https://ria.ru/20230602/turtsiya-1875731923.html

https://ria.ru/20230601/erdogan-1875620717.html

турция

сша

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сша, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, мевлют чавушоглу, евросоюз, нато, президентские выборы в турции