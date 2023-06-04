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В Абхазии во время камнепада погиб российский турист - РИА Новости, 04.06.2023
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Туризм
 
18:42 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/turist-1876106673.html
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист - РИА Новости, 04.06.2023
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист
Российский турист погиб во время камнепада в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка в Абхазии, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:42
2023-06-04T18:42
туризм
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
россия
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СУХУМ, 4 июн - РИА Новости. Российский турист погиб во время камнепада в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка в Абхазии, сообщает МЧС республики. "Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного, Пензенской области, Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб", - говорится в сообщении. Также пострадала 28-летняя жительница Пензы, которая с переломом ноги доставлена в больницу. На месте работают спасатели.
https://ria.ru/20230503/tyva-1869468838.html
абхазия
пензенская область
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абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, россия
Туризм, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пензенская область, Россия
В Абхазии во время камнепада погиб российский турист

В Абхазии во время камнепада в Рицинском реликтовом национальном парке погиб россиянин

© РИА Новости / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкРицинский реликтовый национальный парк в Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 4 июн - РИА Новости. Российский турист погиб во время камнепада в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка в Абхазии, сообщает МЧС республики.
"Чрезвычайное происшествие в Юпшарском каньоне Рицинского реликтового национального парка. С отвесных скал на проезжающий автомобиль УАЗ упали камни. В результате камнепада уроженец города Заречного, Пензенской области, Вишняков Владислав Сергеевич, 1996 года рождения, погиб", - говорится в сообщении.
Также пострадала 28-летняя жительница Пензы, которая с переломом ноги доставлена в больницу. На месте работают спасатели.
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