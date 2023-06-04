https://ria.ru/20230604/troitsa-1876018868.html
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня - РИА Новости, 04.06.2023
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Икона "Троица" Адрея Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:19
2023-06-04T01:19
2023-06-04T01:19
россия
владимир путин
сергий радонежский
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Икона "Троица" Адрея Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи не позднее 19 июня, сообщается в телеграм-канале Третьяковки. "В соответствии с договором о размещении иконы в Храме Христа Спасителя, не позднее 19 июня 2023 года икона "Святая Троица" Андрея Рублева должна быть возвращена в депозитарий отдела научной реставрации древнерусской живописи Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация. Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя 3 июня, к празднику Троицы. Литургию в кафедральном соборном храме 4 июня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876016430.html
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россия, владимир путин, сергий радонежский, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра
Россия, Владимир Путин, Сергий Радонежский, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра
"Троицу" вернут в депозитарий Третьяковской галереи не позднее 19 июня
Икона "Троица" Рублева должна быть возвращена в депозитарий Третьяковки не позднее 19 июня