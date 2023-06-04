https://ria.ru/20230604/trevoga-1876021924.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:37
2023-06-04T02:37
2023-06-04T02:48
специальная военная операция на украине
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киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее сообщалось о тревоге в Киеве и девяти областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230604/zaporozhe-1876019665.html
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украина, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит воздушная тревога