https://ria.ru/20230604/trevoga-1876020420.html

В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023

В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T01:54

2023-06-04T01:54

2023-06-04T01:54

специальная военная операция на украине

киев

украина

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Черниговской и Сумской областях была объявлена в 00.14 (совпадает с мск). В 1.01 тревогу также объявили в Полтавской области, спустя полчаса - в Днепропетровской и Харьковской областях, чуть позже - в Николаевской и Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. В 1.48 воздушная тревога объявлена в Киеве. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230604/zaporozhe-1876019665.html

https://ria.ru/20230604/melitopol-1876020011.html

киев

украина

сумская область

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киев, украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире