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В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:54 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/trevoga-1876020420.html
В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T01:54
2023-06-04T01:54
специальная военная операция на украине
киев
украина
сумская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в Черниговской и Сумской областях была объявлена в 00.14 (совпадает с мск). В 1.01 тревогу также объявили в Полтавской области, спустя полчаса - в Днепропетровской и Харьковской областях, чуть позже - в Николаевской и Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. В 1.48 воздушная тревога объявлена в Киеве. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230604/zaporozhe-1876019665.html
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киев
украина
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киев, украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве и девяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Черниговской и Сумской областях была объявлена в 00.14 (совпадает с мск).
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В 1.01 тревогу также объявили в Полтавской области, спустя полчаса - в Днепропетровской и Харьковской областях, чуть позже - в Николаевской и Одесской, Черкасской и Кировоградской областях.
В 1.48 воздушная тревога объявлена в Киеве.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСумская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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