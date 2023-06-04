https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:27

2023-06-04T17:27

2023-06-04T20:28

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 4 июня 2023 годаНочью 4 июня российские войска ударили высокоточным оружием по военным аэродромам ВСУ. Кроме того, нанесено поражение противнику в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы отряда спецназначения "Ахмат" ведут бои на Марьинском направлении, подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск — в Авдеевке.Параллельно ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 73 района скопления живой силы и техники, несколько командных пунктов и складов боеприпасов. Пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Поражен цех сборки дронов. Средства ПВО сбили 21 беспилотник, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотника, 424 зенитных ракетных комплекса, 1112 реактивных систем залпового огня, 9382 танка и других бронемашин, 4996 орудий полевой артиллерии и 10656 единиц автомобильной техники.

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