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ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов - РИА Новости, 04.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 04.06.2023 (обновлено: 14:26 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876075101.html
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:16
2023-06-04T14:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
киев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа."В течение суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876075438.html
https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Киев
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов

Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв"
Танк Т-90-М Прорыв - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.
"В течение суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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