https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876075101.html

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов - РИА Новости, 04.06.2023

ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении потеряли более 130 бойцов

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:16

2023-06-04T14:16

2023-06-04T14:26

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

киев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 130 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества. В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа."В течение суток на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876075438.html

https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, киев