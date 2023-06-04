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Мексика расширяет научное сотрудничество с ОИЯИ в Дубне

Мексика расширяет научное сотрудничество с ОИЯИ в Дубне - РИА Новости, 04.06.2023

Мексика расширяет научное сотрудничество с ОИЯИ в Дубне

В Мехико прошло первое заседание совместного комитета Национального совета по науке и технологиям Conacyt и дубнинского Объединенного института ядерных... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T06:48

2023-06-04T06:48

2023-06-04T06:48

мексика

дубна

мехико (штат)

григорий трубников

объединенный институт ядерных исследований

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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. В Мехико прошло первое заседание совместного комитета Национального совета по науке и технологиям Conacyt и дубнинского Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), на котором ученые двух стран договорились о запуске новых совместных исследовательских проектов, рассказал РИА Новости директор института Григорий Трубников. "Мы договорились выделить несколько приоритетных направлений для первых совместных проектов, первое - это ядерные методы в медицине, экологии и материаловедении. Второе направление - это информационные технологии и квантовые технологии, третье - это NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility, коллайдер тяжелых ионов в Дубне - ред.), которое уже традиционное, Мексика хочет расширять свое участие в NICA. Конечно эти три направления они должны быть подкреплены большой, серьезной программой академических обменов, поддержкой вовлечения молодых ученых, студентов, бакалавров, магистров, аспирантов, в наш совместный проект", - сказал Трубников на полях двусторонней встречи, которая прошла в Национальном автономном университете Мексики UNAM. По словам российского ученого, мексиканские физики проявили интерес к сотрудничеству вскоре после начала строительства комплекса NICA - группа под руководством научного сотрудника UNAM Алехандро Айялы участвует в нем с 2018 года. За пять лет были опубликованы несколько десятков совместных с мексиканцами публикаций в научных журналах, после чего крупнейший университет UNAM и научные центры других вузов проявили интерес к расширению сотрудничества с Дубной - не только по коллайдеру NICA, но и по другим направлениям. В марте текущего года Россия и Мексика подписали декларацию о сотрудничестве, в рамках которой договорились расширять сотрудничество от NICA и теоретической физики к более широкому спектру. В исполнение этой декларации был создан объединенный координационный комитет ОИЯИ-Мексика, задача которого - формировать новые совместные проекты между Мексикой и Дубной. "Мы фактически договорились о том, что в течение пары месяцев мы с попытаемся сформулировать несколько совместных проектов по которым уже будут прописаны люди, конкретные задачи и ресурсы, и поддержим эти проекты с тем, чтобы в этом году мы начали подготовку к их реализации, а в следующем году эти проекты уже официально стартовали при поддержке Conacyt и Дубны. Мы ожидаем, что несколько десятков человек будут вовлечены со стороны Мексики самым серьезным образом в эти в эти направления исследований", - добавил Трубников. Как рассказал РИА Новости Алехандро Айяла, в ходе исследований в области физики высоких энергий мексиканская сторона поняла, что лаборатория ОИЯИ обладает гораздо большим потенциалом - это целый ряд возможностей для научного сотрудничества. "Участниками прошедшей встречи были не только физики-ядерщики, но и специалисты из области медицины, биологии и химии. И некоторые из этих коллег уже очень заинтересованы в установлении конкретных направлений сотрудничества, особенно в прикладных направлениях. Один из них - это изучение рака, в частности - передовые методы маммографии, которые можно реализовать в клиниках. Одной из самых больших проблем в стране является то, что молодые женщины умирают от позднего выявления рака молочной железы, и присутствовавшие коллеги из Института рака очень заинтересованы в том, чтобы методики, разработанные в лаборатории ОИЯИ, можно было применить в стране", - пояснил Айяла.

https://ria.ru/20230405/meksika-1863235224.html

мексика

дубна

мехико (штат)

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мексика, дубна, мехико (штат), григорий трубников, объединенный институт ядерных исследований