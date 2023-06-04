https://ria.ru/20230604/soboleznovaniya-1876021278.html

Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов

Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов - РИА Новости, 04.06.2023

Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Орисса. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T02:01

2023-06-04T02:01

2023-06-04T02:01

в мире

индия

орисса

ченнаи

нарендра моди

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

крушение поездов в штате одиша

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Орисса. "Глубоко опечален известием о столкновении поездов в штате Орисса, в результате чего погибли сотни человек, а многие были тяжело ранены. В эти скорбные для Индии дни сопереживаю всем, кто потерял своих родных, близких и друзей. Прошу передать им слова утешения и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления раненым, а сотрудникам спасательных служб - терпения, сил и мужества в устранении последствий железнодорожной катастрофы", - говорится в послании патриарха премьер-министру Индии Нарендре Моди, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875948993.html

индия

орисса

ченнаи

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в мире, индия, орисса, ченнаи, нарендра моди, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, крушение поездов в штате одиша