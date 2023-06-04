https://ria.ru/20230604/soboleznovaniya-1876021278.html
Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов
Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов - РИА Новости, 04.06.2023
Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Орисса. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:01
2023-06-04T02:01
2023-06-04T02:01
в мире
индия
орисса
ченнаи
нарендра моди
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
крушение поездов в штате одиша
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой в индийском штате Орисса. "Глубоко опечален известием о столкновении поездов в штате Орисса, в результате чего погибли сотни человек, а многие были тяжело ранены. В эти скорбные для Индии дни сопереживаю всем, кто потерял своих родных, близких и друзей. Прошу передать им слова утешения и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления раненым, а сотрудникам спасательных служб - терпения, сил и мужества в устранении последствий железнодорожной катастрофы", - говорится в послании патриарха премьер-министру Индии Нарендре Моди, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ). Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
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в мире, индия, орисса, ченнаи, нарендра моди, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Орисса, Ченнаи, Нарендра Моди, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Крушение поездов в штате Одиша
Патриарх Кирилл направил Моди соболезнования из-за столкновения поездов
Патриарх Кирилл направил премьеру Индии Моди соболезнования из-за ЧП на железной дороге