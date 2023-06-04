https://ria.ru/20230604/snigirevka-1876028774.html
Житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома, сообщил источник
Житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома, сообщил источник - РИА Новости, 04.06.2023
Житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома, сообщил источник
Сотрудники украинского военкомата сообщили российским силовикам о случае самоубийства мобилизованного жителя Снигиревки, расположенной в подконтрольной Киеву... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T06:37
2023-06-04T06:37
2023-06-04T12:13
николаев (украина)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата сообщили российским силовикам о случае самоубийства мобилизованного жителя Снигиревки, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области, после визита к нему военкома, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур."По сведениям, полученным от источников в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (так на Украине с конца 2021 года называются военкоматы. — Прим. ред.), сегодня в Снигиревке пройдут похороны мобилизованного Кальника Сергея. Он покончил с собой у себя дома после приезда к нему военкома, не желая идти в ВСУ", — сказал собеседник агентства.Ранее он же сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи из центров ее раздачи.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины.В начале мая активист николаевского подполья сообщал РИА Новости, что в областном центре — городе Николаеве — в пункты мобилизации ВСУ забирают всех мужчин без разбора с улиц. В свою очередь, глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявлял агентству, что после уничтожения российской авиацией в Снигиревке нескольких подразделений ВСУ украинские войска боятся располагаться там на постоянной основе и используют этот населенный пункт только как перевалочный пункт.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1876025304.html
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РИА Новости
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николаев (украина), вооруженные силы украины, в мире
Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, В мире
Житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома, сообщил источник
Житель Снигиревки покончил с собой после визита военкома, так как не хотел вступать в ВСУ
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 4 июн — РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата сообщили российским силовикам о случае самоубийства мобилизованного жителя Снигиревки, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области, после визита к нему военкома, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
«
"По сведениям, полученным от источников в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (так на Украине с конца 2021 года называются военкоматы. — Прим. ред.), сегодня в Снигиревке пройдут похороны мобилизованного Кальника Сергея. Он покончил с собой у себя дома после приезда к нему военкома, не желая идти в ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Ранее он же сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали забирать в армию прямо во время получения гуманитарной помощи из центров ее раздачи.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины.
В начале мая активист николаевского подполья сообщал РИА Новости, что в областном центре — городе Николаеве
— в пункты мобилизации ВСУ
забирают всех мужчин без разбора с улиц.
В свою очередь, глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов заявлял агентству, что после уничтожения российской авиацией в Снигиревке нескольких подразделений ВСУ украинские войска боятся располагаться там на постоянной основе и используют этот населенный пункт только как перевалочный пункт.
Источник: на Украине изобрели новый способ мобилизации