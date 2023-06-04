https://ria.ru/20230604/shenchzhou-15-1876028632.html

Три китайских космонавта вернулись на Землю после полугода на орбите

Три китайских космонавта вернулись на Землю после полугода на орбите - РИА Новости, 04.06.2023

Три китайских космонавта вернулись на Землю после полугода на орбите

Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-15" из трех космонавтов в воскресенье успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T06:32

2023-06-04T06:32

2023-06-04T06:32

китай

земля

внутренняя монголия

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591422309_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_d700595bbed8dfb42dccec96c8f53e30.jpg

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Экипаж космического корабля "Шэньчжоу-15" из трех космонавтов в воскресенье успешно вернулся на Землю после полугодовой миссии на китайской орбитальной станции "Тяньгун", сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР. "Четвертого июня 2023 года в 6.33 по пекинскому времени (1.33 мск) спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-15" успешно приземлился на посадочной площадке "Дунфэн" (в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая – ред.)", - говорится в заявлении управления. В 7.09 (2.09 мск) космонавтов достали из спускаемого аппарата корабля, физическое состояние всех троих оценивается как хорошее. Миссия "Шэньчжоу-15" признана полностью успешной. Экипаж "Шэньчжоу-15" находился на станции с 30 ноября 2022 года, в его состав входили командир Фэй Цзюньлун, для которого полет стал вторым в карьере - в 2005 году он был командиром пилотируемого корабля "Шэньчжоу-6", а также Дэн Цинмин и Чжан Лу, для обоих полет стал первым в карьере. За время пребывания на станции члены экипажа "Шэньчжоу-15" совершили четыре выхода в открытый космос и провели ряд научно-технических экспериментов. На станции остается работать экипаж корабля "Шэньчжоу-16", прибывший на "Тяньгун" 30 мая. Командиром экипажа является Цзин Хайпэн, для которого полет стал уже четвертым в карьере, что сделало его рекордсменом по количеству участия в пилотируемых миссиях. Также в состав экипажа вошли космонавт четвертого класса НОАК Чжу Янчжу, выполняющий роль бортинженера, и специалист по полезной нагрузке, профессор Бэйханского университета Гуй Хайчао, который стал первым гражданским космонавтом в Китае, побывавшим в космосе. Последние двое впервые полетели в космос. Экипаж "Шэньчжоу-16" останется работать на станции около пяти месяцев. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.

https://ria.ru/20230321/kosmos-1859612064.html

китай

земля

внутренняя монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, земля, внутренняя монголия, народно-освободительная армия китая