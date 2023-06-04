https://ria.ru/20230604/shebekino-1876100068.html
Дети из белгородского Шебекино прибыли на отдых в Калужскую область
Дети из белгородского Шебекино прибыли на отдых в Калужскую область - РИА Новости, 04.06.2023
Дети из белгородского Шебекино прибыли на отдых в Калужскую область
Дети из города Шебекино Белгородской области прибыли в воскресенье на отдых в Калужскую область, за лето регион планирует принять в общей сложности 450 юных... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:35
2023-06-04T17:35
2023-06-04T17:35
общество
шебекино
калужская область
белгородская область
вячеслав гладков
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Дети из города Шебекино Белгородской области прибыли в воскресенье на отдых в Калужскую область, за лето регион планирует принять в общей сложности 450 юных белгородцев, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале. "Сегодня утром дети из Шебекино прибыли к нам поездом. Часть ребят приедет с родителями на машинах. Дети натерпелись, конечно. Для их безопасности было принято решение отправить их на лето в другие регионы. Когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился ко мне, сразу пригласил ребят к нам на отдых. Во время каникул примем 450 детей", - написал Шапша. По его словам, всех, кто приехал в воскресенье, разместили, в основном это загородные оздоровительные базы. Сейчас дети обживаются на новом месте, отдыхают после дороги, знакомятся. Прибывшим уделяется максимум внимания и заботы, подчеркнул губернатор. "Внимательно наблюдаем за их здоровьем. С ними рядом будут психологи. Сделаем все, чтобы у нас детям было хорошо. И скучать не дадим: организовали интересную познавательную программу", - отметил Шапша. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на минувший четверг, обстрелы регулярно повторяются. Люди начали массово покидать город Шебекино и окрестности.
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html
https://ria.ru/20230603/avtobusy-1875944447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, шебекино, калужская область, белгородская область, вячеслав гладков, владислав шапша
Общество, Шебекино, Калужская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владислав Шапша
Дети из белгородского Шебекино прибыли на отдых в Калужскую область
На отдых в Калужскую область прибыли 450 детей из белгородского Шебекино