https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html

Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город

Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город - РИА Новости, 04.06.2023

Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город

Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости, что сожалеет, что не может "встать в строй" и защищать свой город. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:33

2023-06-04T14:33

2023-06-04T15:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876080146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9258141a01d70754a1db0ebe2f9520d.jpg

БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости, что сожалеет, что не может "встать в строй" и защищать свой город. Жительница Шебекино по имени Татьяна прибыла в Белгород четыре дня назад одна, муж остался дома: не смог бросить хозяйство. По ее словам, сначала ее разместили в пункте временного размещения на "Белгород Арене", а затем направили в университетское общежитие. Как сообщила пенсионерка РИА Новости, здесь она и другие люди ни в чем не нуждаются: есть вода, свет, хорошо кормят. Она поблагодарила власти за заботу. "Обидно, что не могу помочь. Сожаление и обида, что не могу встать в строй. А так пошла бы защищать", - сказала Татьяна. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html

https://ria.ru/20230603/obstrel-1875891115.html

шебекино

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пенсионерка из Шебекино об условиях в пункте временного размещения Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости об отличных условиях в пункте временного размещения, поблагодарила власти за заботу, сожалеет, что сама не может встать в строй 2023-06-04T14:33 true PT0M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шебекино, белгородская область, украина, общество