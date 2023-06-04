https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город - РИА Новости, 04.06.2023
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город
Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости, что сожалеет, что не может "встать в строй" и защищать свой город. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:33
2023-06-04T14:33
2023-06-04T15:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
украина
общество
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БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости, что сожалеет, что не может "встать в строй" и защищать свой город. Жительница Шебекино по имени Татьяна прибыла в Белгород четыре дня назад одна, муж остался дома: не смог бросить хозяйство. По ее словам, сначала ее разместили в пункте временного размещения на "Белгород Арене", а затем направили в университетское общежитие. Как сообщила пенсионерка РИА Новости, здесь она и другие люди ни в чем не нуждаются: есть вода, свет, хорошо кормят. Она поблагодарила власти за заботу. "Обидно, что не могу помочь. Сожаление и обида, что не могу встать в строй. А так пошла бы защищать", - сказала Татьяна. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875871574.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пенсионерка из Шебекино об условиях в пункте временного размещения
Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости об отличных условиях в пункте временного размещения, поблагодарила власти за заботу, сожалеет, что сама не может встать в строй
2023-06-04T14:33
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шебекино, белгородская область, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Украина, Общество
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может встать в строй и защитить свой город
БЕЛГОРОД, 4 июн – РИА Новости. Пенсионерка из Шебекино рассказала РИА Новости, что сожалеет, что не может "встать в строй" и защищать свой город.
Жительница Шебекино по имени Татьяна прибыла в Белгород четыре дня назад одна, муж остался дома: не смог бросить хозяйство. По ее словам, сначала ее разместили в пункте временного размещения на "Белгород Арене", а затем направили в университетское общежитие. Как сообщила пенсионерка РИА Новости, здесь она и другие люди ни в чем не нуждаются: есть вода, свет, хорошо кормят. Она поблагодарила власти за заботу.
Жители Шебекино рассказали, что эвакуирующихся обеспечили всем необходимым
"Обидно, что не могу помочь. Сожаление и обида, что не могу встать в строй. А так пошла бы защищать", - сказала Татьяна.
Белгородская область
с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
При обстреле Шебекино пострадали два человека