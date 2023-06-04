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В тульском городе Плавск разместили более 60 жителей Шебекино - РИА Новости, 04.06.2023
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11:55 04.06.2023 (обновлено: 12:01 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876058450.html
В тульском городе Плавск разместили более 60 жителей Шебекино
В тульском городе Плавск разместили более 60 жителей Шебекино - РИА Новости, 04.06.2023
В тульском городе Плавск разместили более 60 жителей Шебекино
МЧС РФ и власти Тульской области помогли более 60 жителям Шебекино Белгородской области обустроиться в центре временного размещения соотечественников в городе... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:55
2023-06-04T12:01
плавск
шебекино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МЧС РФ и власти Тульской области помогли более 60 жителям Шебекино Белгородской области обустроиться в центре временного размещения соотечественников в городе Плавск, сообщает ведомство в телеграм-канале. "МЧС России совместно с органами власти Тульской области организована встреча и размещение жителей из города Шебекино. Вчера вечером в город Плавск прибыл первый пассажирский автобус. Сотрудники ведомства оказали помощь в размещении более 60 белгородцев в Центре временного размещения соотечественников города Плавск", - говорится в сообщении. Отмечается, что психологи МЧС оказали прибывшим квалифицированную помощь и информационно-психологическую поддержку. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875940646.html
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плавск, шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Плавск, Шебекино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В тульском городе Плавск разместили более 60 жителей Шебекино

МЧС и власти Тульской области помогли жителям Шебекино обустроиться в ПВР в Плавске

© Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МЧС РФ и власти Тульской области помогли более 60 жителям Шебекино Белгородской области обустроиться в центре временного размещения соотечественников в городе Плавск, сообщает ведомство в телеграм-канале.
"МЧС России совместно с органами власти Тульской области организована встреча и размещение жителей из города Шебекино. Вчера вечером в город Плавск прибыл первый пассажирский автобус. Сотрудники ведомства оказали помощь в размещении более 60 белгородцев в Центре временного размещения соотечественников города Плавск", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что психологи МЧС оказали прибывшим квалифицированную помощь и информационно-психологическую поддержку.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
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ПлавскШебекиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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