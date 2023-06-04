https://ria.ru/20230604/pvo-1876075289.html
Российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS - РИА Новости, 04.06.2023
Российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, две крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты "Точка-У", а также 14 снарядов РСЗО... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:18
2023-06-04T14:18
2023-06-04T14:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, две крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты "Точка-У", а также 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской области, а также над акваторией Черного моря.Всего с начала спецоперации было уничтожено 432 украинских военных самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 656 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО перехватила две ракеты Storm Shadow и 14 снарядов HIMARS
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, две крылатые ракеты Storm Shadow, две ракеты "Точка-У", а также 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за сутки уничтожен 21 украинский беспилотник в ЛНР
, ДНР
, Харьковской, Запорожской и Херсонской области
, а также над акваторией Черного моря
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 432 украинских военных самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 656 единиц специальной военной автомобильной техники.
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