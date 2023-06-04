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Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 04.06.2023 (обновлено: 13:58 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pvo-1876063433.html
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО - РИА Новости, 04.06.2023
Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:41
2023-06-04T13:58
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.&quot;Последствия на земле уточняют оперативные службы&quot;, — добавил он.Системы ПВО также работали над Белгородом накануне.Украинские военные регулярно обстреливают область и ее столицу.Так, в четверг в городе произошел взрыв после падения беспилотника на проезжую часть. Пострадали два человека.БПЛА сбивали на подлете к Белгороду 24 и 25 мая. Также 24 мая другой дрон сбросил взрывное устройство на дорогу в городе, никто не пострадал. Кроме того, два беспилотника над Белгородом и Белгородским районом сбили 23 мая.На всей территории области с 11 апреля действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230602/bespilotnik-1875760781.html
https://ria.ru/20230604/belgorod-1876034598.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", — добавил он.

Системы ПВО также работали над Белгородом накануне.
Украинские военные регулярно обстреливают область и ее столицу.
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Так, в четверг в городе произошел взрыв после падения беспилотника на проезжую часть. Пострадали два человека.
БПЛА сбивали на подлете к Белгороду 24 и 25 мая. Также 24 мая другой дрон сбросил взрывное устройство на дорогу в городе, никто не пострадал. Кроме того, два беспилотника над Белгородом и Белгородским районом сбили 23 мая.
На всей территории области с 11 апреля действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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