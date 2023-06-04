https://ria.ru/20230604/pozhar-1876115266.html

В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар

В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар - РИА Новости, 04.06.2023

В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар

Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T19:53

2023-06-04T19:53

2023-06-04T19:56

новосибирск

происшествия

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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает региональное ГУ МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет, четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. Позже минздрав региона уточнил, что эвакуированы 150 человек. "В 15.25 (11.25 мск - ред.) поступило сообщение о возгорании кровли лечебного учреждения в Советском районе г. Новосибирска. В 15.28 (11.28 мск - ред.) на момент прибытия первого подразделения отрытым огнем горела кровля здания. Все пациенты эвакуированы. В 17.09 (13.09 мск - ред.) пожар локализован... В 17.11 (13.11 мск - ред.) ликвидировано открытое горение. В 22.47 (18.47 мск - ред.) полная ликвидация", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте пожара работали 108 человек и 37 единиц техники.

https://ria.ru/20230604/cherepakha-1876084679.html

новосибирск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новосибирск, происшествия