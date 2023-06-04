Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 04.06.2023 (обновлено: 19:56 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876115266.html
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар - РИА Новости, 04.06.2023
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар
Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:53
2023-06-04T19:56
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876085018_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_69e9bd6803dcd648b91b9bd03cb37a5c.jpg
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает региональное ГУ МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет, четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. Позже минздрав региона уточнил, что эвакуированы 150 человек. "В 15.25 (11.25 мск - ред.) поступило сообщение о возгорании кровли лечебного учреждения в Советском районе г. Новосибирска. В 15.28 (11.28 мск - ред.) на момент прибытия первого подразделения отрытым огнем горела кровля здания. Все пациенты эвакуированы. В 17.09 (13.09 мск - ред.) пожар локализован... В 17.11 (13.11 мск - ред.) ликвидировано открытое горение. В 22.47 (18.47 мск - ред.) полная ликвидация", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте пожара работали 108 человек и 37 единиц техники.
https://ria.ru/20230604/cherepakha-1876084679.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876085018_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2e849a792bc487c7ac9808d674e3c4cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, происшествия
Новосибирск, Происшествия
В Новосибирске в Центральной клинической больнице потушили пожар

Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске полностью потушили

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожарные и эвакуированный медперсонал во время тушения пожара в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске
Пожарные и эвакуированный медперсонал во время тушения пожара в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пожарные и эвакуированный медперсонал во время тушения пожара в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Пожар в Центральной клинической больнице Новосибирска, где горела кровля, полностью ликвидирован, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что из здания были эвакуированы 130 человек. Пострадавших нет, четыре корпуса больницы, в том числе региональный сосудистый центр, работают в обычном режиме. Позже минздрав региона уточнил, что эвакуированы 150 человек.
«
"В 15.25 (11.25 мск - ред.) поступило сообщение о возгорании кровли лечебного учреждения в Советском районе г. Новосибирска. В 15.28 (11.28 мск - ред.) на момент прибытия первого подразделения отрытым огнем горела кровля здания. Все пациенты эвакуированы. В 17.09 (13.09 мск - ред.) пожар локализован... В 17.11 (13.11 мск - ред.) ликвидировано открытое горение. В 22.47 (18.47 мск - ред.) полная ликвидация", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте пожара работали 108 человек и 37 единиц техники.
Пожарная техника на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Из горевшей в Новосибирске больницы эвакуировали пациентов и черепаху
Вчера, 15:33
 
НовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала