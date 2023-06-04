https://ria.ru/20230604/pozhar-1876072681.html

При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал

При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 04.06.2023

При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал

Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T13:56

2023-06-04T13:56

2023-06-04T13:56

происшествия

новосибирск

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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 130 человек. "Пострадавших нет. Предварительная причина (возгорания – ред.) устанавливается", – сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230604/pozhar-1876058042.html

новосибирск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, новосибирск