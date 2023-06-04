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При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 04.06.2023
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13:56 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876072681.html
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 04.06.2023
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:56
2023-06-04T13:56
происшествия
новосибирск
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 130 человек. "Пострадавших нет. Предварительная причина (возгорания – ред.) устанавливается", – сообщил собеседник агентства.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал

При пожаре в Центральной клинической больнице Новосибирска никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения.
Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 130 человек.
"Пострадавших нет. Предварительная причина (возгорания – ред.) устанавливается", – сообщил собеседник агентства.
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