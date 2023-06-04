https://ria.ru/20230604/pozhar-1876072681.html
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал - РИА Новости, 04.06.2023
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:56
2023-06-04T13:56
2023-06-04T13:56
происшествия
новосибирск
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КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 130 человек. "Пострадавших нет. Предварительная причина (возгорания – ред.) устанавливается", – сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876058042.html
новосибирск
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
При пожаре в больнице в Новосибирске никто не пострадал
При пожаре в Центральной клинической больнице Новосибирска никто не пострадал
КЕМЕРОВО, 4 июн – РИА Новости. Пострадавших при возгорании кровли в Центральной клинической больнице Новосибирска нет, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения.
Позже стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы на площади 1,8 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 130 человек.
"Пострадавших нет. Предварительная причина (возгорания – ред.) устанавливается", – сообщил собеседник агентства.
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