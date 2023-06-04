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В больнице в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.06.2023
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13:42 04.06.2023 (обновлено: 14:08 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876070930.html
В больнице в Новосибирске ликвидировали открытое горение
В больнице в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 04.06.2023
В больнице в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы в Новосибирске, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Новосибирской области. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:42
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происшествия
новосибирск
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы в Новосибирске, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения. "Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тысячи квадратных метров в 17.11 (13.11 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что создано пять участков. Для тушения пожара задействованы 100 человек и 33 единицы техники, продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания.
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происшествия, новосибирск
Происшествия, Новосибирск
В больнице в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Открытое горение в больнице в Новосибирске ликвидировали на 1,8 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле больницы в Новосибирске, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали РИА Новости, что крыша Центральной клинической больницы горит в Советском районе Новосибирска, на место стянули пожарные подразделения.
"Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1,8 тысячи квадратных метров в 17.11 (13.11 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что создано пять участков.
Для тушения пожара задействованы 100 человек и 33 единицы техники, продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания.
 
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