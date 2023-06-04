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В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы - РИА Новости, 04.06.2023
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12:24 04.06.2023 (обновлено: 14:19 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/pozhar-1876060858.html
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы - РИА Новости, 04.06.2023
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Крыша Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:24
2023-06-04T14:19
происшествия
новосибирск
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Крыша Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону."Горит крыша клинической больницы в Советском районе, на улице Пирогова. Уже достаточно большое количество пожарных спасательных подразделений на место вызова стянуты", - сообщил собеседник агентства.Позже стало известно, что горение ликвидировано.
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новосибирск
советский район
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происшествия, новосибирск, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы

В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы на площади 1,8 тыс кв. м

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Пожарные работают на тушении пожара в здании Центральной клинической больницы на улице Пирогова в Новосибирске
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Крыша Центральной клинической больницы загорелась в Советском районе Новосибирска на площади 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Горит крыша клинической больницы в Советском районе, на улице Пирогова. Уже достаточно большое количество пожарных спасательных подразделений на место вызова стянуты", - сообщил собеседник агентства.
Позже стало известно, что горение ликвидировано.
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ПроисшествияНовосибирскСоветский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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