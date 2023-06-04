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При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/postradavshaya-1876042642.html
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.06.2023
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:52
2023-06-04T09:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствие обстрела Горловки в ДНР
Последствие обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствие обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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