https://ria.ru/20230604/postradavshaya-1876042642.html
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.06.2023
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:52
2023-06-04T09:52
2023-06-04T09:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Горловку в ДНР, пострадала мирная жительница, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), населенный пункт Горловка обстреляли два раза: в 9.10 и 9.15, всего было выпущено 17 снарядов калибром 152 мм. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле Горловки ВСУ пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница