https://ria.ru/20230604/pomosch-1876082979.html

Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы

Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023

Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы

Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T15:17

2023-06-04T15:17

2023-06-04T15:17

надежные люди

омская область

луганская народная республика

омск

виталий хоценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149803/48/1498034816_0:243:2777:1805_1920x0_80_0_0_e6d8358f7474614df008d40abae62428.jpg

ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Омска в город Стаханов Луганской Народной Республики, шефство над которым взяла Омская область. Груз сформировала Омская епархия, а обряд освящения провел лично митрополит Омский и Тарский Владимир. "В День Святой Троицы из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили гуманитарный груз. В грузовике — медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и многое другое", - поделился Хоценко.По словам главы Омской области, в сборе гуманитарной помощи участвовали многие православные жители региона. Приходы Омской епархии собирали продукты питания: крупы, муку, сахар, подсолнечное масло, сладости, а также термосы, белье и термобелье, носки, балаклавы. Военнослужащим будет передана духовная литература, иконы и письма-поддержки.

омская область

луганская народная республика

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омская область, луганская народная республика, омск, виталий хоценко