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Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы
Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:17
2023-06-04T15:17
2023-06-04T15:17
надежные люди
омская область
луганская народная республика
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Омска в город Стаханов Луганской Народной Республики, шефство над которым взяла Омская область. Груз сформировала Омская епархия, а обряд освящения провел лично митрополит Омский и Тарский Владимир. "В День Святой Троицы из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили гуманитарный груз. В грузовике — медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и многое другое", - поделился Хоценко.По словам главы Омской области, в сборе гуманитарной помощи участвовали многие православные жители региона. Приходы Омской епархии собирали продукты питания: крупы, муку, сахар, подсолнечное масло, сладости, а также термосы, белье и термобелье, носки, балаклавы. Военнослужащим будет передана духовная литература, иконы и письма-поддержки.
омская область
луганская народная республика
омск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, луганская народная республика, омск, виталий хоценко
Надежные люди, Омская область, Луганская Народная Республика, Омск, Виталий Хоценко
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы
Гуманитарный груз из Омской области отправили в город Стаханов в ЛНР в День Святой Троицы