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Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023
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15:17 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pomosch-1876082979.html
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы - РИА Новости, 04.06.2023
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы
Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:17
2023-06-04T15:17
надежные люди
омская область
луганская народная республика
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Омска в город Стаханов Луганской Народной Республики, шефство над которым взяла Омская область. Груз сформировала Омская епархия, а обряд освящения провел лично митрополит Омский и Тарский Владимир. &quot;В День Святой Троицы из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили гуманитарный груз. В грузовике — медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и многое другое&quot;, - поделился Хоценко.По словам главы Омской области, в сборе гуманитарной помощи участвовали многие православные жители региона. Приходы Омской епархии собирали продукты питания: крупы, муку, сахар, подсолнечное масло, сладости, а также термосы, белье и термобелье, носки, балаклавы. Военнослужащим будет передана духовная литература, иконы и письма-поддержки.
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омская область, луганская народная республика, омск, виталий хоценко
Надежные люди, Омская область, Луганская Народная Республика, Омск, Виталий Хоценко
Гуманитарный груз из Омской области отправили в ЛНР в День Святой Троицы

Гуманитарный груз из Омской области отправили в город Стаханов в ЛНР в День Святой Троицы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВ Омске
В Омске - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 4 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили в День Святой Троицы, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.
Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Омска в город Стаханов Луганской Народной Республики, шефство над которым взяла Омская область. Груз сформировала Омская епархия, а обряд освящения провел лично митрополит Омский и Тарский Владимир.
«

"В День Святой Троицы из Омской области в Луганскую Народную Республику отправили гуманитарный груз. В грузовике — медикаменты, стройматериалы, средства гигиены и многое другое", - поделился Хоценко.

По словам главы Омской области, в сборе гуманитарной помощи участвовали многие православные жители региона. Приходы Омской епархии собирали продукты питания: крупы, муку, сахар, подсолнечное масло, сладости, а также термосы, белье и термобелье, носки, балаклавы. Военнослужащим будет передана духовная литература, иконы и письма-поддержки.
 
Надежные людиОмская областьЛуганская Народная РеспубликаОмскВиталий Хоценко
 
 
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