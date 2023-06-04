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Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет - РИА Новости, 04.06.2023
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11:10 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pomescheniya-1875864068.html
Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет
Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет - РИА Новости, 04.06.2023
Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет
Столичные некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительной, социальной и образовательной деятельностью, за последние 13 лет получили от города... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:10
2023-06-04T11:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичные некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительной, социальной и образовательной деятельностью, за последние 13 лет получили от города более 880 помещений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2010 года город передал НКО в безвозмездное пользование или льготную аренду более 880 помещений общей площадью около более 340 тысяч квадратных метров. Речь идет об организациях, которые занимаются благотворительной деятельностью, культурной, спортивной или другой социально значимой работой с населением", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, только в 2022 году московские власти передали некоммерческим организациям 29 объектов площадью 16 тысяч квадратных метров. Их получили организации, работающие в медицинской и образовательной сферах, а также в сфере культуры, искусства и просвещения. Среди них Международный союз музыкальных деятелей, благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации и другие.Город предоставляет недвижимость некоммерческим организациям либо безвозмездно, либо в льготную аренду. В последнем случае ставка может составлять 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год или же может быть применен коэффициент 0,3 от рыночной стоимости аренды.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва предоставила для НКО более 880 помещений за 13 лет

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Столичные некоммерческие организации (НКО), занимающиеся благотворительной, социальной и образовательной деятельностью, за последние 13 лет получили от города более 880 помещений, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 2010 года город передал НКО в безвозмездное пользование или льготную аренду более 880 помещений общей площадью около более 340 тысяч квадратных метров. Речь идет об организациях, которые занимаются благотворительной деятельностью, культурной, спортивной или другой социально значимой работой с населением", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, только в 2022 году московские власти передали некоммерческим организациям 29 объектов площадью 16 тысяч квадратных метров. Их получили организации, работающие в медицинской и образовательной сферах, а также в сфере культуры, искусства и просвещения. Среди них Международный союз музыкальных деятелей, благотворительный фонд содействия реализации программ Лиги здоровья нации и другие.
Город предоставляет недвижимость некоммерческим организациям либо безвозмездно, либо в льготную аренду. В последнем случае ставка может составлять 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год или же может быть применен коэффициент 0,3 от рыночной стоимости аренды.
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