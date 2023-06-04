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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.06.2023
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10:07 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pogoda-1876045380.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 04.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 16 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:07
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погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 16 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в воскресенье погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. "Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 14-16 градусов, по области - от 12 до 17 градусов тепла", - рассказал Леус. Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230603/temperatura-1875942623.html
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 16 градусов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве
Вид на парк искусств Музеон с Крымского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на парк искусств "Музеон" с Крымского моста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без существенных осадков и до плюс 16 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в воскресенье погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона.
"Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 14-16 градусов, по области - от 12 до 17 градусов тепла", - рассказал Леус.
Специалист добавил, что ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление растет, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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