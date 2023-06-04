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При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 04.06.2023
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:14
2023-06-04T19:14
2023-06-04T19:14
специальная военная операция на украине
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горловка
вооруженные силы украины
украина
иван приходько
зайцево
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Иван Приходько, Зайцево, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о погибшем при украинском обстреле поселка Зайцево