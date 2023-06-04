Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/pogibshiy-1876109829.html
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 04.06.2023
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T19:14
2023-06-04T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
украина
иван приходько
зайцево
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_23687a4548e3a41268b5fcf72272e2f4.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230604/spetsoperatsiya-1876094561.html
горловка
украина
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812075406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e5c2eda299effa4c7edc875521f84ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, вооруженные силы украины, украина, иван приходько, зайцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, Украина, Иван Приходько, Зайцево, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле поселка Зайцево в ДНР погиб мирный житель

Мэр Горловки Приходько сообщил о погибшем при украинском обстреле поселка Зайцево

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии погиб мирный житель поселка Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2023
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВооруженные силы УкраиныУкраинаИван ПриходькоЗайцевоДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала