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Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2023
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14:08 04.06.2023 (обновлено: 14:24 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/peskov-1876074047.html
Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно, заявил Песков
Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно, заявил Песков - РИА Новости, 04.06.2023
Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно, заявил Песков
Запад говорит о правах человека и европейских ценностях только тогда, когда это им удобно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:08
2023-06-04T14:24
москва
происшествия
россия
донбасс
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад говорит о правах человека и европейских ценностях только тогда, когда это им удобно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале."Права человека и европейские ценности – это такая вещь гуттаперчевая в понимании тех же самых европейцев. Это, по-моему, Тютчев был. "Напрасный труд, нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступны им ее идеи". И так далее. Такое лирическое отступление. Но ведь это те же самые люди, которые на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса. Собственно, когда еще не было специальной военной операции. Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали ряды детских могил на Донбассе", - сказал Песков.Он напомнил, что тогда Россия тоже не слышала "ни одного слова осуждения"."Фактически, они продолжают вот эту свою такую гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти вселенские ценности для них. Когда им не удобно, этих ссылок не происходит. Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы", - сказал он.
https://ria.ru/20230603/putin-1875967795.html
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москва, происшествия, россия, донбасс, дмитрий песков, павел зарубин
Москва, Происшествия, Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Отсылки на ценности у Запада есть тогда, когда им удобно, заявил Песков

Песков рассказал об отсутствии реакции Запада на атаки на Белгородскую область и Москву

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела ВСУ селе Муром Шебекинского городского округа
Последствия обстрела ВСУ селе Муром Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела ВСУ селе Муром Шебекинского городского округа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Запад говорит о правах человека и европейских ценностях только тогда, когда это им удобно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.
"Права человека и европейские ценности – это такая вещь гуттаперчевая в понимании тех же самых европейцев. Это, по-моему, Тютчев был. "Напрасный труд, нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошлее. Цивилизация для них фетиш, но недоступны им ее идеи". И так далее. Такое лирическое отступление. Но ведь это те же самые люди, которые на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса. Собственно, когда еще не было специальной военной операции. Это те же самые люди, которые в упор не замечали убитых детей, которые не замечали ряды детских могил на Донбассе", - сказал Песков.
Он напомнил, что тогда Россия тоже не слышала "ни одного слова осуждения".
"Фактически, они продолжают вот эту свою такую гуттаперчевую линию: когда им удобно, происходят отсылки на все эти вселенские ценности для них. Когда им не удобно, этих ссылок не происходит. Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Песков: Путин готов к любым контактам для достижения целей не в рамках СВО
3 июня, 16:57
 
МоскваПроисшествияРоссияДонбассДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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