https://ria.ru/20230604/peregovory-1876129038.html

В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине

В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 04.06.2023

В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине

США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье помощник американского лидера по... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T22:22

2023-06-04T22:22

2023-06-04T22:22

в мире

россия

украина

джейк салливан

нато

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки, поскольку война – вещь непредсказуемая", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Как полагает чиновник Белого дома, происходящие в настоящий момент на поле боя события будут иметь решающее значение на то, как будет протекать диалог о мире. Однако, добавил Салливан, в конечном счете, конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230526/ukraina-1874278882.html

https://ria.ru/20230430/peregovory-1868876038.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, джейк салливан, нато, сша