Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/peregovory-1876129038.html
В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине
В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине - РИА Новости, 04.06.2023
В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине
США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье помощник американского лидера по... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T22:22
2023-06-04T22:22
в мире
россия
украина
джейк салливан
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. "Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки, поскольку война – вещь непредсказуемая", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN. Как полагает чиновник Белого дома, происходящие в настоящий момент на поле боя события будут иметь решающее значение на то, как будет протекать диалог о мире. Однако, добавил Салливан, в конечном счете, конфликт на Украине завершится за столом переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874278882.html
https://ria.ru/20230430/peregovory-1868876038.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, джейк салливан, нато, сша
В мире, Россия, Украина, Джейк Салливан, НАТО, США
В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине

В Белом доме отказались спрогнозировать сроки начала мирных переговоров по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. США не берутся прогнозировать начало мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки, поскольку война – вещь непредсказуемая", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Медведев назвал переговоры с Украиной при Зеленском невозможными
26 мая, 11:05
Как полагает чиновник Белого дома, происходящие в настоящий момент на поле боя события будут иметь решающее значение на то, как будет протекать диалог о мире. Однако, добавил Салливан, в конечном счете, конфликт на Украине завершится за столом переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Меркель отметила незаинтересованность многих стран в переговорах по Украине
30 апреля, 18:40
 
В миреРоссияУкраинаДжейк СалливанНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала