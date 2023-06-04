Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/peregovory-1876056848.html
Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле
Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2023
Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в воскресенье в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет газета Star. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T11:38
2023-06-04T11:38
в мире
йенс столтенберг
нато
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_ee6794251a3bd1b1c9262a921c5c2f99.jpg
СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в воскресенье в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет газета Star. Генсек НАТО прибыл в Турцию в субботу для участия в инаугурации Эрдогана, переизбранного на новый президентский срок. Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с турецким лидером, в числе прочих вопросов, процесс членства Швеции в альянсе. "Переговоры состоятся в президентском офисе Долмабахче в 14.00 по местному времени (совпадает с мск)", - пишет издание.
https://ria.ru/20230603/spetsnaz-1875934790.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874761041_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_7c6d4ac73a0c0faa363534f26ecf3f85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, нато, стамбул
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Стамбул
Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган проведет переговоры с генсеком НАТО Столтенбергом в Стамбуле

© AP Photo / Ali UnalРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo / Ali Unal
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в воскресенье в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет газета Star.
Генсек НАТО прибыл в Турцию в субботу для участия в инаугурации Эрдогана, переизбранного на новый президентский срок. Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с турецким лидером, в числе прочих вопросов, процесс членства Швеции в альянсе.
"Переговоры состоятся в президентском офисе Долмабахче в 14.00 по местному времени (совпадает с мск)", - пишет издание.
Солдаты НАТО в Звечане на севере Косово - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Минобороны Турции отправит спецназ в Косово по запросу НАТО
3 июня, 12:27
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала