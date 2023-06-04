https://ria.ru/20230604/palomniki-1876067144.html
К "Троице" подошли первые паломники
К "Троице" подошли первые паломники - РИА Новости, 04.06.2023
К "Троице" подошли первые паломники
Первые паломники подошли к иконе "Троица" Андрея Рублева, выставленной в храме Христа Спасителя, после литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пока... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T13:05
2023-06-04T13:05
2023-06-04T13:43
религия
храм христа спасителя
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Первые паломники подошли к иконе "Троица" Андрея Рублева, выставленной в храме Христа Спасителя, после литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пока им не позволяется прикладываться к стеклу, за которым она находится, сообщает корреспондент РИА Новости из храма.Люди подходят к витрине с иконой, оставаясь за веревочным ограждением и не прикладываясь к стеклу. У витрины вновь появилась охрана из росгвардейцев в камуфляжной форме, а на выходе из храма православные добровольцы раздают верующим иконки с изображением рублевской "Троицы" с патриаршим благословением.Накануне вечером икона была доставлена в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер". Эта фирма занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, машина этой же компании привозила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор.Ранее в министерстве культуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876038194.html
https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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храм христа спасителя
Религия, Храм Христа Спасителя
К "Троице" подошли первые паломники
К "Троице" в Храме Христа Спасителя подошли первые паломники
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Первые паломники подошли к иконе "Троица" Андрея Рублева, выставленной в храме Христа Спасителя, после литургии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пока им не позволяется прикладываться к стеклу, за которым она находится, сообщает корреспондент РИА Новости из храма.
Люди подходят к витрине с иконой, оставаясь за веревочным ограждением и не прикладываясь к стеклу. У витрины вновь появилась охрана из росгвардейцев в камуфляжной форме, а на выходе из храма православные добровольцы раздают верующим иконки с изображением рублевской "Троицы" с патриаршим благословением.
Накануне вечером икона была доставлена в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер". Эта фирма занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили с проблесковыми маячками. По данным СМИ, машина этой же компании привозила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского
в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя
Президент РФ Владимир Путин
ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви
. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор.
Ранее в министерстве культуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня, будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки