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Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - РИА Новости, 04.06.2023
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:53
2023-06-04T20:53
2023-06-04T20:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. "Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Как ранее в воскресенье сообщили в Минобороны РФ, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пыталась проникнуть украинская ДРГ. По ней был нанесен артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875909463.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что провел заседание оперштаба в суженном формате