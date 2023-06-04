Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/opershtab-1876121105.html
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба - РИА Новости, 04.06.2023
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:53
2023-06-04T20:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858815_0:1024:2000:2149_1920x0_80_0_0_0ce1458615f6669f100c3014f921a0fa.jpg
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате. "Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Как ранее в воскресенье сообщили в Минобороны РФ, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пыталась проникнуть украинская ДРГ. По ней был нанесен артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875909463.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858815_0:750:2000:2250_1920x0_80_0_0_f1a1a81c3f0b787b35ed5eefeeb81684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
Губернатор Белгородской области провел заседание оперштаба

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что провел заседание оперштаба в суженном формате

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел оперативный штаб в суженном формате.
"Провел суженный оперативный штаб с участием органов государственной и муниципальной власти", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Как ранее в воскресенье сообщили в Минобороны РФ, в сторону Новой Таволжанки в Белгородской области пыталась проникнуть украинская ДРГ. По ней был нанесен артиллерийский удар, группа боевиков была рассеяна и отошла.
Пункт временного размещения жителей Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Белгородские власти надеются на поддержку правительства жителей Шебекино
3 июня, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала