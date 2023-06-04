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ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2023
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12:48 04.06.2023
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ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Запорожской области
ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Запорожской области - РИА Новости, 04.06.2023
ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Запорожской области
Украинские боевики в течение ночи вели обстрелы населенных пунктов по всей линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, заявил журналистам... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:48
2023-06-04T12:48
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские боевики в течение ночи вели обстрелы населенных пунктов по всей линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, заявил журналистам представитель оперативных служб. "В ночь с 3 на 4 июня боевики киевского режима вели постоянный обстрел населенных пунктов Пологовского района, расположенных вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Больше всего подвергались обстрелам населенные пункты Вербовое и Пологи. Жертв нет",- сказал представитель ведомства.
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Запорожской области

ВСУ ночью обстреляли населенные пункты Пологовского района Запорожской области

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара | Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное ударами ВСУ
Окно здания, поврежденное ударами ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное ударами ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Украинские боевики в течение ночи вели обстрелы населенных пунктов по всей линии боевого соприкосновения на территории Запорожской области, заявил журналистам представитель оперативных служб.
"В ночь с 3 на 4 июня боевики киевского режима вели постоянный обстрел населенных пунктов Пологовского района, расположенных вдоль ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Больше всего подвергались обстрелам населенные пункты Вербовое и Пологи. Жертв нет",- сказал представитель ведомства.
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Запорожская областьПроисшествия
 
 
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