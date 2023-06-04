https://ria.ru/20230604/obstrel-1876116487.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Старомихайловку, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли три района Донецка, Старомихайловку, Макеевку и Горловку, выпустив 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T20:01

2023-06-04T20:01

2023-06-04T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

старомихайловка

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, Старомихайловку, Макеевку и Горловку, выпустив 39 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.50 - населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 18.35 украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметра по Червоногвардейскому району Макеевки и шесть снарядов того же калибра по Киевскому району Донецка. Также ведомство отметило, что в 18.45 украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 19.10 обстреляли Кировский район города шестью снарядами того же калибра. В 18.45, согласно сообщению представительства, обстрелян Никитовский район Горловки, куда было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html

донецк

старомихайловка

макеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, старомихайловка, макеевка, нато, сцкк