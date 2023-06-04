https://ria.ru/20230604/obstrel-1876103001.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:15
2023-06-04T18:15
2023-06-04T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
куйбышевский район
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 16.50 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...17.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 16 натовских снарядов