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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876103001.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:15
2023-06-04T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
куйбышевский район
нато
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 16.50 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...17.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html
донецк
кировский район
куйбышевский район
украина
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в мире, донецк, кировский район, куйбышевский район, нато, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по двум районам Донецка 16 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 16.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ... 16.50 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...17.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКировский районКуйбышевский районНАТОСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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