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Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов - РИА Новости, 04.06.2023
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15:06 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876081404.html
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов - РИА Новости, 04.06.2023
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов
Вооруженные силы Украины выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу в минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:06
2023-06-04T15:06
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу в минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июня. &quot;По Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов&quot;, - сообщил Гладков.Ранее он сообщал о двоих погибших - в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. Также в двух этих селах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым, подчеркнул Гладков. "В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов... В селе Графовка зафиксировано 11 прилётов, пострадало 2 домовладения. В селе Безлюдовка 19 прилетов, повреждения получили 2 автомобиля. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза – удары наносили из ствольной артиллерии и миномета", - сообщил губернатор По его словам, имеются значительные повреждения в административном здании, школе, детском саду, ФАПе. "Градами" обстреляно село Зиборовка – выпущено около 20 снарядов. В Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта – село обстреливали из артиллерии и миномёта. Пострадало 60 частных домовладений. В поселке Маслова Пристань 10 прилетов. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, украина, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 519 снарядов

© Кадр видео очевидцаПожар в Шебекино
Пожар в Шебекино
© Кадр видео очевидца
Пожар в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу в минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем телеграм-канале он опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июня.
«

"По Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов", - сообщил Гладков.

Ранее он сообщал о двоих погибших - в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. Также в двух этих селах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым, подчеркнул Гладков.
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"В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов... В селе Графовка зафиксировано 11 прилётов, пострадало 2 домовладения. В селе Безлюдовка 19 прилетов, повреждения получили 2 автомобиля. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза – удары наносили из ствольной артиллерии и миномета", - сообщил губернатор
По его словам, имеются значительные повреждения в административном здании, школе, детском саду, ФАПе. "Градами" обстреляно село Зиборовка – выпущено около 20 снарядов. В Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта – село обстреливали из артиллерии и миномёта. Пострадало 60 частных домовладений. В поселке Маслова Пристань 10 прилетов.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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