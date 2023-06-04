https://ria.ru/20230604/obstrel-1876081404.html
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов - РИА Новости, 04.06.2023
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов
Вооруженные силы Украины выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу в минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:06
2023-06-04T15:06
2023-06-04T15:06
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины выпустили 519 снарядов по Шебекинскому городскому округу в минувшие сутки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 3 июня. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов", - сообщил Гладков.Ранее он сообщал о двоих погибших - в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли две женщины. Также в двух этих селах есть двое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым, подчеркнул Гладков. "В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения административных и коммерческих объектов... В селе Графовка зафиксировано 11 прилётов, пострадало 2 домовладения. В селе Безлюдовка 19 прилетов, повреждения получили 2 автомобиля. Село Муром подвергалось обстрелу 52 раза – удары наносили из ствольной артиллерии и миномета", - сообщил губернатор По его словам, имеются значительные повреждения в административном здании, школе, детском саду, ФАПе. "Градами" обстреляно село Зиборовка – выпущено около 20 снарядов. В Новой Таволжанке зафиксировано 102 прилёта – село обстреливали из артиллерии и миномёта. Пострадало 60 частных домовладений. В поселке Маслова Пристань 10 прилетов. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украина выпустила по Шебекинскому округу 519 снарядов
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 519 снарядов