https://ria.ru/20230604/neft-1876058173.html

Саудовская Аравия попросила Африку сократить добычу нефти, заявили СМИ

Саудовская Аравия попросила Африку сократить добычу нефти, заявили СМИ - РИА Новости, 04.06.2023

Саудовская Аравия попросила Африку сократить добычу нефти, заявили СМИ

Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T11:50

2023-06-04T11:50

2023-06-04T12:45

экономика

саудовская аравия

вена

оаэ

амир хуссейн заманиния

опек

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ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия пыталась договориться с африканскими странами о снижении их квот на добычу нефти, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Саудовская Аравия… потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты. В то же время, королевство обсуждало с Объединенными Арабскими Эмиратами, также влиятельным членом группы (производителей ОПЕК и ОПЕК+ - ред.), возможность увеличить добычу (ОАЭ - ред.)", - пишет издание, ссылаясь на своих собеседников. Отмечается, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в субботу, 3 июня, пригласил некоторых африканских делегатов к себе в гостиницу в Вене и сказал им, что их квоты на добычу будут сокращены. "Они ушли с собрания без сделки", - сообщается в материале. Серия заседаний стран ОПЕК+ состоится в воскресенье в Вене, будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и дальнейшая судьба соглашения об ограничении добычи. Накануне состоялось заседание конференции ОПЕК. Как заявил журналистам замминистра нефти Ирана Амир Хуссейн Заманиния, страны организации не обсуждали на нем опции сокращения добычи нефти, поскольку это тема встречи всего альянса ОПЕК+. Хотя изначально никаких изменений в параметрах нефтяной сделки не ожидалось, в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ среди прочих опций обсуждает дополнительное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. Сейчас страны ОПЕК+ в рамках сделки сокращают добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки до конца 2023 года. При этом в апреле ряд стран-членов альянса, включая Саудовскую Аравию, заявили, что с мая будут добровольно снижать добычу сверх квот - еще на 1,16 миллиона баррелей в сутки - также до конца года. Россия в свою очередь на этот срок продлила добровольное сокращение на 500 миллионов баррелей в сутки, начатое в марте.

https://ria.ru/20230517/neft-1872454142.html

https://ria.ru/20230403/neft-1862705624.html

саудовская аравия

вена

оаэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, саудовская аравия, вена, оаэ, амир хуссейн заманиния, опек