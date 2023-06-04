https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html

Пушилин вручил звезду героя ДНР родителям погибшего бойца

Пушилин вручил звезду героя ДНР родителям погибшего бойца - РИА Новости, 04.06.2023

Пушилин вручил звезду героя ДНР родителям погибшего бойца

Врио главы ДНР Денис Пушилин открыл мемориальную доску погибшему в боях за Донбасс бойцу Александру Фоменко в гимназии им. Берегового в Енакиево, а также вручил РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:36

2023-06-04T16:36

2023-06-04T17:26

в мире

донецкая народная республика

донбасс

мариуполь

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876098174_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_852367db134108c75f89c190a0a546fa.jpg

ЕНАКИЕВО, 4 июня - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин открыл мемориальную доску погибшему в боях за Донбасс бойцу Александру Фоменко в гимназии им. Берегового в Енакиево, а также вручил звезду героя ДНР его родителям, передает корреспондент РИА Новости. "Для нас это является долгом, увековечить его память. В его гимназии, в школе, где он отучился. Это нужно, безусловно, ему, в память о нем. Это безусловно нужно маме. Ещё больше это нужно тем молодым ребятам, которые будут учиться в этой школе, они будут понимать, как должен в тяжёлые и сложные периоды вести себя настоящий мужчина, который ценой своей жизни постарался защитить и защитил многих своих земляков", - заявил Пушилин на открытие мемориальной доски. Александр Фоменко встал в строй после начала СВО, ему было 22 года. Отец Александра Олег рассказал РИА Новости, что уговаривал сына остаться служить в МЧС, но он сказал, что "поступит так, как другие сыновья поступали в 1941-м году". Александр Фоменко принимал участие в боях за Мариуполь, был награждён медалью за освобождение этого города. Он погиб в августе 2022 года под Угледаром в боях за Великую Новосёлку. Врио главы ДНР Денис Пушилин передал родителям погибшего бойца звезду героя ДНР у стен его родной гимназии. По словам классного руководителя Александра Лидии Мальцевой, он ещё ребенком остро воспринял события в Донбассе 2014 года. "Тогда многие уехали, мальчиков осталось очень мало. Саша стал для нас опорой. Настоящий, надёжный. Его не надо было уговаривать, откликался на малейшую просьбу учителя. Делаем бомбоубежища? Тренируем малышей [о поведении при обстрелах]. Он всегда рядом, всегда первый", - рассказала учительница. Глава ДНР Денис Пушилин утвердил высшую награду — героя Донецкой Народной Республики в 2014 году. Её были удостоены военнослужащие, часть из них - посмертно. В частности, Звезду героя получил гвардии капитан Виталий Насонов, получивший несовместимое с жизнью ранение во время операции во вражеском тылу. Высшую награду ДНР получили бойцы подразделения "Сомали". Также звание героя ДНР присвоено посмертно погибшей замкомандира артиллерийского дивизиона Ольге "Корсе" Качуре.

https://ria.ru/20230508/nagrada-1870476786.html

https://ria.ru/20230223/nagrazhdenie-1854037818.html

донецкая народная республика

донбасс

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин на открытии мемориальной доски погибшему бойцу Александру Фоменко Пушилин открыл мемориальную доску погибшему в боях за освобождение Донбасса бойцу Александру Фоменко и вручил звезду героя ДНР его родителям 2023-06-04T16:36 true PT2M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, мариуполь, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)