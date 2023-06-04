https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html

Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию

Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию - РИА Новости, 04.06.2023

Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию

Польские наемники на Украине заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T17:05

2023-06-04T17:05

2023-06-04T17:33

специальная военная операция на украине

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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Польские наемники на Украине заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков в их Telegram-канале опубликовали многие польские СМИ, но через несколько часов после публикации оно было удалено."Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно", — написал Telegram-канал Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.На опубликованном каналом видео показаны несколько человек в камуфляжной форме. Лица боевиков скрыты, они держат вывеску "Почты России". Один из наемников произнес несколько фраз по-польски.Как написали боевики, в операции участвовала первая штурмовая группа корпуса. Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу"."Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", — указано в сообщении, которое позже было удалено.Об участии иностранных наемников в атаке на Белгородскую область сообщал ранее глава региона Вячеслав Гладков со ссылкой на пострадавшую местную жительницу. По словам женщины из села Козинка, захваченной боевиками, среди державших ее в заложниках были поляки и американцы. Также диверсанты у нее на глазах убили ее мужа, служившего в территориальной обороне.Двадцать второго мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.

https://ria.ru/20230604/boy-1876095557.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белгородская область, украина, польша, россия