https://ria.ru/20230604/naemniki-1876096114.html
Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию
Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию - РИА Новости, 04.06.2023
Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию
Польские наемники на Украине заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:05
2023-06-04T17:05
2023-06-04T17:33
специальная военная операция на украине
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россия
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Польские наемники на Украине заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Сообщение боевиков в их Telegram-канале опубликовали многие польские СМИ, но через несколько часов после публикации оно было удалено."Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно", — написал Telegram-канал Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.На опубликованном каналом видео показаны несколько человек в камуфляжной форме. Лица боевиков скрыты, они держат вывеску "Почты России". Один из наемников произнес несколько фраз по-польски.Как написали боевики, в операции участвовала первая штурмовая группа корпуса. Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу"."Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", — указано в сообщении, которое позже было удалено.Об участии иностранных наемников в атаке на Белгородскую область сообщал ранее глава региона Вячеслав Гладков со ссылкой на пострадавшую местную жительницу. По словам женщины из села Козинка, захваченной боевиками, среди державших ее в заложниках были поляки и американцы. Также диверсанты у нее на глазах убили ее мужа, служившего в территориальной обороне.Двадцать второго мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
https://ria.ru/20230604/boy-1876095557.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белгородская область, украина, польша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Украина, Польша, Россия
Польские наемники в ВСУ заявили, что участвовали в нападении на Россию
Польские наемники на Украине заявили, что участвовали в нападении на Белгородскую область
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Польские наемники на Украине заявили, что принимали участие в нападении на территорию Белгородской области.
Сообщение боевиков в их Telegram-канале опубликовали многие польские СМИ, но через несколько часов после публикации оно было удалено.
"Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно", — написал Telegram-канал Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
На опубликованном каналом видео показаны несколько человек в камуфляжной форме. Лица боевиков скрыты, они держат вывеску "Почты России
". Один из наемников произнес несколько фраз по-польски.
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Как написали боевики, в операции участвовала первая штурмовая группа корпуса.
Наемники утверждают, что у них не было потерь и они якобы успешно выполнили "поставленную задачу".
«
"Информация о нашем участии в операции была специально опубликована с большой задержкой из соображений безопасности", — указано в сообщении, которое позже было удалено.
Об участии иностранных наемников в атаке на Белгородскую область сообщал ранее глава региона Вячеслав Гладков со ссылкой на пострадавшую местную жительницу. По словам женщины из села Козинка, захваченной боевиками, среди державших ее в заложниках были поляки и американцы. Также диверсанты у нее на глазах убили ее мужа, служившего в территориальной обороне.
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
Двадцать второго мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о разгроме вторгшихся украинских националистов, нападавшие потеряли более 70 человек. Вечером того же дня режим КТО отменили. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
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