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На улице Петровка в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 04.06.2023
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12:55 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/moskva-1876066143.html
На улице Петровка в Москве заменили асфальт
На улице Петровка в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 04.06.2023
На улице Петровка в Москве заменили асфальт
Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:55
2023-06-04T12:55
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Завершили работы по замене асфальта на улице Петровка ЦАО", - говорится в сообщении. В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты за три ночи обновили порядка 15 тысяч квадратных метров покрытия. В работах было задействовано свыше 120 специалистов и более 60 единиц спецтехники. "Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - цитируют Бирюкова в публикации. Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.
https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На улице Петровка в Москве заменили асфальт

На улице Петровка в Москве заменили асфальт завершили работы по замене асфальта

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Завершили работы по замене асфальта на улице Петровка ЦАО", - говорится в сообщении.
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В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты за три ночи обновили порядка 15 тысяч квадратных метров покрытия. В работах было задействовано свыше 120 специалистов и более 60 единиц спецтехники.
«
"Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - цитируют Бирюкова в публикации.
Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.
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Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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