https://ria.ru/20230604/moskva-1876066143.html

На улице Петровка в Москве заменили асфальт

На улице Петровка в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 04.06.2023

На улице Петровка в Москве заменили асфальт

Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T12:55

2023-06-04T12:55

2023-06-04T12:55

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Завершили работы по замене асфальта на улице Петровка ЦАО", - говорится в сообщении. В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты за три ночи обновили порядка 15 тысяч квадратных метров покрытия. В работах было задействовано свыше 120 специалистов и более 60 единиц спецтехники. "Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - цитируют Бирюкова в публикации. Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.

https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html

https://ria.ru/20230604/moskva-1876049121.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков