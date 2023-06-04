https://ria.ru/20230604/moskva-1876066143.html
На улице Петровка в Москве заменили асфальт
На улице Петровка в Москве заменили асфальт - РИА Новости, 04.06.2023
На улице Петровка в Москве заменили асфальт
Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:55
2023-06-04T12:55
2023-06-04T12:55
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603984586_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_941d21f36b2ae40711a965557cfdcff5.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Специалисты завершили работы по замене асфальта на улице Петровка в столице, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Завершили работы по замене асфальта на улице Петровка ЦАО", - говорится в сообщении. В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что специалисты за три ночи обновили порядка 15 тысяч квадратных метров покрытия. В работах было задействовано свыше 120 специалистов и более 60 единиц спецтехники. "Дорожно-ремонтные работы провели с использованием бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения работ и увеличить срок службы дорожного полотна", - цитируют Бирюкова в публикации. Отмечается, что в ближайшее время специалисты нанесут разметку: линии рядности, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и другие элементы.
https://ria.ru/20230529/naberezhnye-1874774872.html
https://ria.ru/20230604/moskva-1876049121.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603984586_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_8c901c4a8ca0ae6af985a43f9708cdf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На улице Петровка в Москве заменили асфальт
На улице Петровка в Москве заменили асфальт завершили работы по замене асфальта