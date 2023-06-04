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Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
12:38 04.06.2023 (обновлено: 13:12 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/moleben-1876063174.html
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева - РИА Новости, 04.06.2023
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя в праздник... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T12:38
2023-06-04T13:12
религия
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день святой троицы
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Троицы, который в 2023 году Русская православная церковь отмечает 4 июня, патриарх молился, преклонив колени, передает корреспондент РИА Новости из храма.Посвященное Святой Троице молебное пение священнослужители во главе с патриархом совершают с традиционными атрибутами праздника Троицы - держа в руках цветы и молодые побеги берез. Они имеют ряд символических значений, в том числе напоминают о мамврийском дубе, под которым Святая Троица в лицах трех ангелов явилась Аврааму, и о весне на земле и в душе человека.На Троицу духовенство совершает богослужения в зеленых облачениях. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.Накануне вечером "Троица" была доставлена в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер". Эта фирма занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили ДПС и Росгвардии с проблесковыми маячками. По данным СМИ, машина этой же компании привозила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор. Ранее в министерстве культуры РФ сообщали, что икона будет в храме Христа Спасителя до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html
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религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день святой троицы
Религия, Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День Святой Троицы
Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" Рублева

Патриарх Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Троица" в храме Христа Спасителя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил праздничный молебен у иконы "Святая Троица" Андрея Рублева после литургии в храме Христа Спасителя в праздник Троицы, который в 2023 году Русская православная церковь отмечает 4 июня, патриарх молился, преклонив колени, передает корреспондент РИА Новости из храма.
Посвященное Святой Троице молебное пение священнослужители во главе с патриархом совершают с традиционными атрибутами праздника Троицы - держа в руках цветы и молодые побеги берез. Они имеют ряд символических значений, в том числе напоминают о мамврийском дубе, под которым Святая Троица в лицах трех ангелов явилась Аврааму, и о весне на земле и в душе человека.
На Троицу духовенство совершает богослужения в зеленых облачениях. Этот цвет символизирует животворение и вечную жизнь.
Накануне вечером "Троица" была доставлена в храм в автофургоне компании "Арт-Курьер". Эта фирма занимается доставкой предметов искусства. Фургон сопровождали автомобили ДПС и Росгвардии с проблесковыми маячками. По данным СМИ, машина этой же компании привозила икону в Троице-Сергиеву лавру в прошлом году.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица", или "Гостеприимство Авраама", была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После Октябрьской революции при советской власти, в 1929 году, икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. 3 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал после всенощного бдения в Троице-Сергиевой лавре, что она будет в течение года находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы и москвичи, и гости столицы могли поклониться великой святыне, а затем будет возвращена на свое историческое место – в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор. Ранее в министерстве культуры РФ сообщали, что икона будет в храме Христа Спасителя до 18 июня, затем ей предстоит реставрация.
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле
3 июня, 08:00
 
РелигияРелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День Святой Троицы
 
 
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