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На фиолетовой ветке метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.06.2023
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21:17 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/metro-1876122847.html
На фиолетовой ветке метро Москвы восстановили движение поездов
На фиолетовой ветке метро Москвы восстановили движение поездов - РИА Новости, 04.06.2023
На фиолетовой ветке метро Москвы восстановили движение поездов
Движение поездов восстановлено и вводится в график на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы от "Таганской" до "Выхино", сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T21:17
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москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение поездов восстановлено и вводится в график на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы от "Таганской" до "Выхино", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были временно увеличены из-за человека на пути, а затем движение поездов от станции "Таганская" до "Выхино" не осуществлялось. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы восстановили движение поездов

На юго-восточном участке фиолетовой ветки метро Москвы восстановили движение поездов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнаки у входа на станцию метро в Москве
Знаки у входа на станцию метро в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Знаки у входа на станцию метро в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Движение поездов восстановлено и вводится в график на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы от "Таганской" до "Выхино", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы были временно увеличены из-за человека на пути, а затем движение поездов от станции "Таганская" до "Выхино" не осуществлялось.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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