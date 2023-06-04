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На фиолетовой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 04.06.2023
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20:49 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/metro-1876120721.html
На фиолетовой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
На фиолетовой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 04.06.2023
На фиолетовой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:49
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москва
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов

На юго-восточном участке фиолетовой ветки метро Москвы человек упал на пути

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы временно увеличены из-за человека на пути, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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