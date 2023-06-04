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В метро поступил 1000-й вагон поезда "Москва-2020", заявил Собянин - РИА Новости, 04.06.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:45 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/metro-1876041788.html
В метро поступил 1000-й вагон поезда "Москва-2020", заявил Собянин
В метро поступил 1000-й вагон поезда "Москва-2020", заявил Собянин - РИА Новости, 04.06.2023
В метро поступил 1000-й вагон поезда "Москва-2020", заявил Собянин
Доля составов самого современного поезда "Москва-2020" увеличилась с 59% до 71% за три года в столичном метро, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T09:45
2023-06-04T09:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доля составов самого современного поезда "Москва-2020" увеличилась с 59% до 71% за три года в столичном метро, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Впервые "Москва-2020" вышел на линию в октябре 2020-го. Новые составы поступают каждый месяц. Их доля за три года увеличилась с 59% до 71%", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Он отметил, что в этом году Москва закупит около 300 вагонов этой серии. В них есть мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери, межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны, консольные дисплеи под потолком, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение. По словам Собянина, сейчас производитель работает над модификацией поезда с улучшенными характеристиками, а также над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году.
https://realty.ria.ru/20230525/metro-1874093371.html
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В метро поступил 1000-й вагон поезда "Москва-2020", заявил Собянин

Собянин: в метро за три года на 12 процентов выросла доля составов поезда "Москва-2020"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Доля составов самого современного поезда "Москва-2020" увеличилась с 59% до 71% за три года в столичном метро, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"В метро поступил 1000-й вагон самого современного поезда "Москва-2020". Эта модель ходит по Кольцевой линии и БКЛ. Впервые "Москва-2020" вышел на линию в октябре 2020-го. Новые составы поступают каждый месяц. Их доля за три года увеличилась с 59% до 71%", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что в этом году Москва закупит около 300 вагонов этой серии. В них есть мощные кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, широкие двери, межвагонные переходы, увеличенные информационные экраны, консольные дисплеи под потолком, подсветка салона в цвет линии и адаптивное освещение.
По словам Собянина, сейчас производитель работает над модификацией поезда с улучшенными характеристиками, а также над разработкой принципиально нового состава, который может выйти на линии уже в 2026 году.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
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