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На юге Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 04.06.2023
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15:59 04.06.2023 (обновлено: 16:55 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/melitopol-1876088115.html
На юге Мелитополя прогремел взрыв
На юге Мелитополя прогремел взрыв - РИА Новости, 04.06.2023
На юге Мелитополя прогремел взрыв
На юге Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщила администрация города в телеграм-канале. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T15:59
2023-06-04T16:55
мелитополь
происшествия
запорожская область
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. На юге Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщила администрация города в телеграм-канале."На юге (Мелитополя. — Прим. ред.) прозвучал звук взрыва", — говорится в заявлении.Оперативные службы выясняют причины произошедшего.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230603/vzryvy-1875984417.html
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мелитополь, происшествия, запорожская область, киев
Мелитополь, Происшествия, Запорожская область, Киев
На юге Мелитополя прогремел взрыв

Власти Мелитополя сообщили, что на юге города прогремел взрыв

© ГУ МВД по Запорожской областиСотрудник правоохранительных органов в Мелитополе
Сотрудник правоохранительных органов в Мелитополе
© ГУ МВД по Запорожской области
Сотрудник правоохранительных органов в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости. На юге Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв, сообщила администрация города в телеграм-канале.
"На юге (Мелитополя. — Прим. ред.) прозвучал звук взрыва", — говорится в заявлении.
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
На севере Мелитополя прогремели взрывы
3 июня, 19:09
Оперативные службы выясняют причины произошедшего.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию.
На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Сальдо опроверг информацию о взрыве в Геническе
2 июня, 14:28
 
МелитопольПроисшествияЗапорожская областьКиев
 
 
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